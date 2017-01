Ve Stěbořicích odhlasovali stavbu rozhledny

Stěbořičtí zastupitelé na svém posledním jednání schválili, že stavba rozhledny se může uskutečnit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Libor Plíhal

O rozhledně se v obci vážně začalo mluvit během loňského podzimu. Současné zastupitelstvo ovšem není první, které podobnou stavbu zvažuje. V územním plánu je dlouhodobě zaneseno místo, které s rozhlednou počítá. Nachází se na nejvyšším bodě stěbořického katastru ve výšce okolo 370 metrů nad mořem na poli mezi místními částmi Březová a Jamnice.

„V říjnu na našem zastupitelstvu vystoupil architekt a představil projekt. Tehdy celá věc ještě neprošla, jelikož zastupitelé potřebovali čas, aby se se vším důkladně seznámili. Na prosincovém jednání došlo ke schválení. Napříč zastupitelstvem panovala víceméně shoda. Zhruba jedna čtvrtina byla spíše proti," komentoval starosta Stěbořic Roman Falhar.

Rozhledna by spadala do projektu Euroregionu Silesia, v jehož rámci má vzniknout více rozhleden nejen na Opavsku, ale třeba i na polské straně. Ta stěbořická by měřila dvanáct metrů, přičemž podstava pro pozorování okolí by se nacházela v devíti metrech.

Celkové náklady by se měly pohybovat kolem dvou a půl milionu korun. Přibližně milion a půl by do stavby musela vložit obec, zbytek se má uhradit formou dotace.

„Samozřejmě záleží na tom, jestli dotaci nakonec dostaneme. Pokud bychom byli ve snaze o její získání neúspěšní, bylo by nutné celou situaci přehodnotit. Dle mého názoru je to šance, jak lze u nás pomoci turismu. Nejednalo by se totiž o běžnou rozhlednu. Vyrostla by v místech, kde v minulosti mělo vyrůst velké opevnění.

Začalo se stavět, ale nebylo dokončeno. Rozhledna by na to měla odkazovat. Navíc by došlo k určitému napojení na nedaleké opevnění u Milostovic," pokračoval čelný představitel Stěbořic.

Prostor, jenž je určen pro stavbu rozhledny, se mezi místními nazývá Šibenice. Před druhou světovou válkou se zde budoval bunkr. Mělo jít ještě o větší opevnění, než jaké je v Milostovicích anebo Darkovičkách. V terénu jsou dodnes patrné protitankové příkopy a stavební šachty.

V minulosti na Šibenici dokonce stála pozorovací věž. V šedesátých nebo sedmdesátých letech minulého století se ovšem rozpadla a zanikla.

„Zjišťovali jsme také, jaký by byl mezi místními o rozhlednu zájem. V Březové a Jamnici proběhla petice a většina by ji vítala. Ve Stěbořicích a Novém Dvoře stavbu podporují především mladí lidé. Stavba by se mohla realizovat v příštím roce, možná i na konci toho letošního. Uvidíme," uzavřel Roman Falhar.