V Děhylově odhalili památník vodákům

V areálu Loděnice v Děhylově se o víkendu sešli pamětníci vodácké historie v regionu k slavnostnímu odhalení památníku věnovaného vodákům.

Legendární country hospoda na řece Opavě se v sobotu 2. září stala místem setkání vodácké smetánky let dávno minulých.

V místech kde kdysi stávalo molo a visely slalomové bránky, už dnes jen líně teče řeka Opava. Právě na této vodě, ale v letech 1953 až 2003 vyrostlo deset reprezentantů, z nichž sedm se stalo Mistry světa ve slalomu a sjezdu na divoké vodě. Kanoistický oddíl TJ Nová huť se navíc stal třikrát vícemistrem republiky ve vodním slalomu družstev.

Z těchto zdatných sportovců se profiloval základ týmů pro veleúspěšné a světově uznávané expedice, kterých odsud vyjely. V roce 1973 do Himalájí na prvosjezd řeky Dudh Kosí, v roce 1981 do Peru rovněž na prvosjezd řeky Apurimac, o čtyři roky později se konala neúspěšná expedice do Keni a celé období bylo zakončeno famózním prvosjezdem řeky Kali Gandaki v Himalájích v roce 1988.

Mnoho z těchto úspěšných vodáků, už bohužel pádluje na nebeských řekách, ale ti, kteří dosud žijí, se sešli na slavnostním odhalení památníku. Akci organizoval TJ Sokol Děhylov pod záštitou obce a ve spolupráci s nadačním fondem Historie dobrodružství. Mezi hlavní cíle tohoto fondu patří vybudování centra historie dobrodružství v Ostravě, které by kdysi slavné dobrodruhy, nejen vodáckého sportu, připomínalo.



Marek Hyža