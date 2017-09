V Kravařích se natáčela legenda o alchymistovi

Režisérka Martha Olšrová, rodačka k Kravař, připravuje film o alchymistovi Sendivojovi. Stejně jako svůj minulý film ho natáčela také na několika místech Opavska.

Režisérka Martha Olšrová, rodačka k KravařFoto: http://www.martha-olsrova.com/

Pohádkovou legendu s názvem Sendivoj alchymista připravuje režisérka a kravařská rodačka Martha Olšrová. Film bude vyprávět o životě významného alchymisty Michala Sendivoje z Kravař.

„Hlavním příběhem je Sendivojův život od transmutace olova ve zlato na dvoře Rudolfa II. až po jeho smrt na zámku v Kravařích, kde zakopal devět zlatých kačen. A ty jsou hlavním námětem filmu. Když jde někde o zlato, patří k tomu závist a zášť. Sendivojova žena tyto kačeny hledá a věří, že je zpeněží a bude se jinde mít lépe. V legendě však nechybí ani romantická láska,“ říká režisérka Martha Olšrová.

Natočit film spojený s rodnými Kravařemi ji napadlo, když zjistila, jaké významné osobnosti ve městě žily.

„Nejen alchymista Sendivoj, ale také slavný německý básník Josef von Eichendorf,“ vypráví režisérka, která už má s natáčením několik zkušeností. „Po studiích na Janáčkově akademii múzických umění jsem začala studovat na Univerzitě Palackého v Olomouci filmovou vědu a velmi mě to začalo zajímat,“ říká Martha Olšrová. Natočila už několik amatérských filmů.

Nenažranec:

Mezi námi



„Prvním byla parodie na film Matrix s názvem Termix a další byla pohádka Vodní víla, kterou jsem točila ve Slezsku,“ popisuje režisérka.

I film Sendivoj alchymista natáčela ve dnech 24. srpna až 26. srpna v Kravařích, Velkých Hošticích, Bolaticích, Hlučíně a dalších místech na Opavsku.

Pokračovat bude příští rok v srpnu, kdy bude točit velkou bitvu, a shání proto komparzisty do filmu.

Zkušenosti má Martha Olšrová nejen s režírováním, ale i s hraním. V Sendivoji alchymistovi si však nezahraje.

„Já buď režíruju nebo hraju. Špatně se mi přepíná z jedné funkce do druhé,“ dodává. Jako herečka působí v Divadle Františka Ringa Čecha a vede umělecký soubor Přímá Oklika.



Slavnostní premiéra Sendovije alchymisty by se měla uskutečnit v rámci otevření nového křídla kravařského zámku. Kdy se tak ale uskuteční, prozatím ještě není jasné.



„Bude se natáčet ještě i příští léto, konkrétně půjde o velkou bitvu a útok na zámek. Pro tuto příležitost mimo jiné stále hledám také zájemce do komparzu. Za rok ale určitě padne poslední klapka a poté bude probíhat ještě postprodukce, jako střih, efekty, hudba a podobně,“ nastínila další průběh natáčení Martha Olšrová.

Dominika Sladká

#clanek|3318250#