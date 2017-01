Ski areál Vaňkův kopec byl po celý víkend v obležení

Letošní zima po několika letech konečně přeje i lyžařům. Ski areál Vaňkův kopec jim pak poskytuje místo, kde si mohou kvalitně zajezdit.

Ideální podmínky pro sjezdové lyžování si nenechaly ujít stovky lyžařů. Mrazy držely sníh na svém místě, takže šla na kopci nabrat i větší rychlost.Foto: Jiří Valušek

Sobotní ráno se zpočátku zdálo být ke všem, kteří se rozhodli pro venkovní sportovní aktivity, kruté. Teplota hluboko pod nulou a ostrý ledový vítr nás však neodradily a vydáváme se směrem k Vaňkové kopci.

Cesta z Opavy netrvá ani půl hodiny a přijíždíme do areálu. Ten doznal od naší poslední návštěvy před několika lety výrazné proměny. Všechno je zde maximálně upraveno a přizpůsobeno potřebám lyžařů. Ani jednou se nám nestalo, že by nás neupravená ledová plotna srazila k zemi ještě před samotným vyjetím na kopec. Ledové plotny pak nebyly přítomny ani na kopci. A to se v českých ski areálech nevidí moc často.

Dva vleky, které byly v provozu, zaručovaly rychlé vyjetí nahoru bez zbytečného čekání ve frontě. Po dlouhé době jsem si na tento pojezd vypůjčil krátké lyže. Ty nevyžadovaly nic jiného než excelentně upravenou sjezdovku.

Kamarád, který zvolil snowboard, se za mě tiše pomodlil a vyrazil směrem dolů. Vzápětí jsem ho následoval. Po několika metrech opatrnosti jsem nechal ta malá dřívka dělat si svou práci. Sjezdovka byla upravena excelentně a já nabíral rychlost beze strachu, že skončím v nejbližším lesním hvozdu.

Už první jízda mi vyčarovala úsměv na rtech. A nebyl jsem zdaleka sám. „Ty podmínky pro lyžování jsou opravdu skvělé. Jezdíme sem i s dětmi pravidelně. Na víkendové ježdění je to ideální," sdělila své dojmy Jitka Holešová z Opavy.

Návštěvníci zde však jezdí i z nedalekého Polska. „Tento areál jsme objevili teprve letos, ale hned jsme si ho velmi oblíbili. Jezdíme tady jak na víkendy, tak přes týden. Díky nočnímu lyžování se můžeme po práci sbalit a jet si ještě na dvě tři hodiny zalyžovat," mluví o svých zkušenostech s areálem zahraniční návštěvník Piotr Žulawski.

Mezi stovkami milovníků zimních sportů bylo přítomno také mnoho dětí. O ty se starali lyžařští instruktoři a instruktorky. Vše zde fungovalo tak, jak má. A to včetně odpočinkové zóny. Mrazivé počasí nás přece jen přesvědčilo k tomu, abychom si dali menší občerstvení v teple.

To nám poskytla restaurace. Zde si mohli lyžaři vybrat ze široké nabídky jídel i pití a na chvíli tak uniknout před arktickou zimou. Pro ty, kdo přijeli z větší dálky a nechtěli s sebou vézt zbytečnou zátěž navíc, byla připravena půjčovna lyží. Servis a podoba celého areálu si opravdu nezadaly s těmi zahraničními a na Vaňkův kopec se i s kamarádem budeme rádi vracet.

Petr Vaněk: Zájem o lyžování je velký

Lyžování je v Česku populární záležitost. Lidé z Opavska pak mají možnost užít si zimní sezónu také v jednom z areálů v blízkosti svých domovů. V rozhovoru pro Deník nám provozovatel Ski areálu Vaňkův kopec přiblížil, jak vypadá taková lyžařská sezona a co vše je potřeba zařídit, aby mohl podobný areál fungovat.

Vy jste z lyžařské rodiny?

Ne, jsem první lyžař, začínal jsem poměrně pozdě až v 15 letech. V roce 2003, 2004 jsme tady v areálu začínali s kamarádem. V té době jako vlekaři. Hodně nás to chytlo a vytrvali jsme až dodnes.

Budování areálu bylo asi náročné, co všechno se vám tady za ty roky podařilo vytvořit?

Ty začátky byly opravdu těžké. Původně tady místo restaurace a sociálního zázemí byly jen buňky. Postupem času jsme je přebudovali, nakoupili rolby na úpravu sněhu a sněžná děla. Ta bychom chtěli v budoucnu rozšiřovat, ať jsou podmínky pro lyžaře ještě lepší.

Jaký je o lyžování zájem?

Dalo by se říct, že poměrně velký a stabilní. Jakmile začne sezona, tak lidé jezdí ve velkém. A trvá to v podstatě do jara, než se začnou zase věnovat jiným aktivitám díky teplejšímu počasí.

A co budoucí generace lyžařů, jezdí tu hodně rodin s dětmi?

Samozřejmě. Na děti tu myslíme hodně. Máme tu pro ně připravenou lyžařskou školku. Ten zájem je viditelný, protože školka je de facto stále plná. A to i přes týden, kdy tady jezdí lyžovat děti z místních školek a škol.

Organizujete tady i nějaké speciální akce?

Na konci sezony tady bývá open party spojená se závodem. Jsme ovšem hodně vyhledáváni díky nočnímu lyžování. Lidé po práci se sbalí a jedou si na těch pár hodin zalyžovat a odreagovat se na sjezdovku.

Jezdíte lyžovat i do zahraničí?

Naposledy jsem byl v Polsku, tam jsem byl spokojen. V minulosti samozřejmě také v Alpách. V posledních letech se už však na dovolenou jen tak nedostanu. Provoz areálu zabere mně i mým kolegům většinu času zimní sezony.

David Beinhauer