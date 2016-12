Na Vánoce musí do práce

Některé profese mají nevýhodu v tom, že ať je svátek nebo ne, do práce se zkrátka musí, Vánoce z toho samozřejmě nevyjímaje. Šichta na Štědrý den čeká například lékaře, kteří stejně jako každý rok budou mít nejspíš největší problém s kostmi z kapra v krku. Během vánočních svátků si neoddechnou ani policisté.

I když ve službě, přesto hasiči byli na Štědrý den u stromečku. Nazdobili ho přímo na staniciFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Kapří kosti v krku bývají klasickým vánočním „úrazem"

Primář chirurgického oddělení Slezské nemocnice Jiří Hájek si letos může štědrovečerní koledy zazpívat na pracovišti, pokud k tomu ovšem bude mít čas a chuť.

S rodinou proto oslaví Štědrý den se vším všudy už 23. prosince. „Ve službě žádné bouřlivé události nečekám, protože z vlastní zkušenosti vím, že Štědrý den lidé tráví nejraději doma v klidu a pohodě. V takovém prostředí k úrazu zpravidla nepřijdou.

To ale neznamená, že se budu při službě nudit. Těsně před Vánocemi ještě operujeme a budeme mít tudíž během svátků o koho pečovat. Veseleji bude zaručeně na krčním (ORL)," míní primář Hájek.

Primář ORL Richard Lenert ví o službě na Štědrý den své. Na jeho oddělení přicházejí každoročně zkroušení hodovníci, kterým se kapři za svůj úděl pomstili a tito dotyční si nechávají z bolavých krků tahat zapíchnuté kosti.

„Každé svátky jsou pro nás v tomto směru hektické, Štědrý den bývá kupodivu klidnější, to míváme zhruba čtyři pacienty, ale na Štěpána jejich počty utěšeně stoupají. Bude to asi tím, že štědrovečerní hodovníci jsou ve střehu a jedí opatrně, kdežto na Štěpána dojídají kapří zbytky už daleko lehkomyslněji. Znovu to poznám, protože budu sloužit právě na Štěpána," konstatuje primář.

Většina postižených podle jeho poznatků bývají muži, ale ženy prý bývají při odstraňování kostiček trpělivější. Dokonce se už stalo, že kost v krku byla zapíchnutá tak hluboko, že postiženému nešla vytáhnout bez narkózy.

Během vánočních svátků našli mrtvolu v dodávce

K profesím, u nichž se musí služba vykonávat i během Štědrého dne, se řadí strážci zákona. Velitel Městské policie Hlučín Luděk Olšovský mimo to disponuje několika nevšedními příběhy, jež se s tímto vánočním obdobím pojí.

Jeden z nich se odehrál před osmi lety na parkovišti nedaleko jednoho z hlučínských supermarketů. Tragickou hlavní roli zde bohužel sehrál člověk bez domova. „Pobýval v dodávce, vše měl domluvené s majitelem. Používal propanbutanovou lahev, což se mu nakonec stalo osudným, a udusil se.

V období Vánoc nám bylo hlášeno, že se kolem dodávky nic neděje a měli bychom to zkontrolovat. Po otevření jsme bohužel našli mrtvé tělo," vzpomínal Luděk Olšovský.

Vánoční šichty mnohdy strážníkům neusnadňují ani samotní občané. Byť se jim městští policisté snaží pomoci, někdy se na ně i oboří. „Často provádíme kontroly na parkovištích. Když vidíme, že si lidé nechali třeba na sedadle drahou věc, dáváme za stěrač lísteček s upozorněním. Zvlášť během vánočních svátků může docházet ke krádežím ve zvýšené míře.

Stalo se nám však, že jedna žena měla ve voze na viditelném místě notebook. Když jsme ji na to upozornili, obořila se na nás, že se o to nemáme starat a pokud to někdo ukradne, je to její věc," vybavil si další vánoční příhodu Luděk Olšovský.

Při plánování směn na Štědrý den si hlučínští strážníci snaží vyjít vstříc. „Všechno se plánuje dopředu, takže všichni s dostatečným předstihem vědí, kdy budou sloužit. Můžou si tak služby prohodit. Kdo nemá rodinu s dětmi, to třeba vezme za někoho, kdo ji naopak má. Záleží na domluvě," doplnil.