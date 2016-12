Včelaři v regionu upřednostňují kraňku

Sněmovna se zabývá novelou plemenářského zákona a některé české včelaře zvedá ze židlí pozměňovací návrh. Podle něj by se v Česku nesmělo chovat jiné včelí plemeno než kraňka.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Jaký názor mají na něj včelaři a poslanci z Opavska?

Majitel neplachovické rodinné včelí farmy Pavel Košec je všemi deseti pro kraňku. „Jsem rád, že tento návrh vznikl, protože kraňka je dobře vyšlechtěné mírné plemeno, které bezdůvodně neútočí. Ocení ho zejména sousedé včelařů a lidé alergičtí na včelí jed. Navíc je jedním z původních druhů a k nám patří," tvrdí Pavel Košec.

Podobný názor má i včelařka Alena Vítková. Šlechtitelský chov je už na kraňce založený a laické křížení není žádoucí, protože takový včelí kříženec bývá agresivní. Proti odbornému šlechtění kraňky s jiným vhodným plemenem však námitky nemám," míní Alena Vítková.

Poslanec Miroslav Opálka s kraňkou souhlasí. „Jsme pro zachování čistého plemene včel. Kraňka není agresivní, je adaptovaná na naše podmínky, ve kterých přináší při poměrně nízkých nákladech na udržení zdravotního stavu včelstva největší užitek. Prokřížení s jinými plemeny je značným až jistým rizikem zhoršení těchto pozitiv, což známe u jiných živočichů," míní Miroslav Opálka (KSČM).

„Nevím, co je to kraňka za včelu, ale podle mne by včelaře nikdo takto určenou restrikcí omezovat neměl," míní poslanec Václav Klučka (ČSSD).

Poslanec Herbert Pavera rozhodnutý není. „Určitě bychom měli zachovat chov u nás kdysi převážně chované včely medonosné a neupínat se jen na jeden druh. Zvlášť když včely medonosné patří na naše území. Ale souhlasím též s názorem oponentů, že se v pohraničí dnes včely volně kříží se včelami ze sousedních zemí," konstatuje Herbert Pavera (TOP 09).