Větrné elektrárny: postavit nebo nechat být?

Pro obce a města je to výhodný byznys. Na svém území nechají postavit větrný park a každoročně mají zajištěn přísun financí bez nějakého velkého přičinění. Na druhé straně jsou však větrníky mohutným zásahem do rázu krajiny. Není tedy divu, že elektrárny mají řadu odpůrců.

V nedávné minulosti taková stavba vznikla u Oldřišova a přibýt by zde mohly další. Hned pět elektráren plánovali zbudovat u Bratříkovic, zatím z toho však nic nebude.

V Oldřišově by mohly stát až čtyři větrné elektrárny

Aktuálně se na katastrálním území Oldřišova nachází jeden větrník, který vyrábí energii od podzimu 2014. Elektrárnu nechala vybudovat společnost OSTWIND CZ, která s obcí uzavřela smlouvu v roce 2007. A právě na jejím základě mají v Oldřišově vzniknout ještě další dvě.

Loni však společnost předložila obci návrh nový, který počítá s výstavbou až tří elektráren, dohromady i s tou stávající by tedy byly čtyři. Oldřišovští zastupitelé se budou návrhem zabývat pravděpodobně letos na jaře, prostor k vyjádření však dali také občanům, a to prostřednictvím ankety.

„Ta probíhá na úřadě od začátku měsíce a potrvá do konce ledna. Lidé hlasovat chodí, ale není to nic masového. Jestliže nový záměr odsouhlasíme, mohou u nás další tři větrné elektrárny vzniknout třeba až za dva tři roky. Společnost nejdříve musí vyřešit změnu územního plánu, územní a stavební řízení.

Pokud ale tuto variantu neodsouhlasíme, zůstává v platnosti ta z roku 2007, podle které má společnost na vybudování dvou větrných elektráren nárok. To, zda a kdy je opravdu postaví, už záleží na ní," konstatoval starosta Oldřišova Petr Toman.

Návrh má své příznivce i odpůrce. „Od několika občanů máme informace, že při určitém větru jsou elektrárny slyšet. Nejedná se o trvalý a stálý jev. Podle mého elektrárny ani nenarušují krajinný ráz, protože už tady není co narušit. Krajina je výhradně zemědělská, monotónní, s minimem krajinných prvků, hodně utrpěla kolektivizací zemědělství. Proti elektrárnám se občas ozývají myslivci, že jim plaší zvěř," doplnil místostarosta obce Radim Lokoč.

Faktem však zůstává, že pokud by obec na výstavbu tří nových větrníků kývla, získá oldřišovský rozpočet oproti původnímu záměru další peníze navíc.

Větrný park v Bratříkovicích se zastavil na mrtvém bodě

O větrném parku v Bratříkovicích se mluví už asi deset let. Byť si místní obyvatelé stavbu větrníků přejí, obce v okolí jsou proti. Stavební úřad v Opavě před rokem a půl elektrárny zamítl, což s drobnými úpravami potvrdil také Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

V údolí mezi Bratříkovicemi a Hlavnicí mohlo být vybudováno pět elektráren, příjezdové komunikace a manipulační plochy. Bratříkovičtí dokonce hlasovali v anketě. Dvaadevadesát procent občanů se vyjádřilo kladně. Pro obec by větrníky znamenaly přísun financí. Ročně by za každou z nich do obecní pokladny přiteklo 150 tisíc korun. K tomu je nutno připočíst také jednorázovou platbu za využívání obecního pozemku.

Elektrárny odmítali v sousední Hlavnici. Nejbližší z nich by vyrostla 300 metrů od hranice hlavnického katastru. V obci dokonce vzniklo občanské sdružení Na Skřivánčí, které prezentuje odmítavé stanovisko. Proti byli především místní zemědělci a myslivci.

„Stěžejním důvodem k zamítnutí žádosti je skutečnost, že stavební úřad posoudil větrný park pro jeho parametry a vliv na pohledový charakter krajiny jako stavbu nadmístního významu," vysvětlovala vedoucí odboru výstavby opavského magistrátu Venuše Drochytková.

Krajský úřad naposledy vydal rozhodnutí 1. února loňského roku, v němž změnil stanovisko Stavebního úřadu v Opavě jen z formálních důvodů. Vypustil text o rozhodnutí o námitkách účastníků řízení, jinak se se zamítnutím žádosti ztotožnil. Žadatel, kterým je společnost Synergion Alfa CZ, následně u Krajského soudu v Ostravě podal správní žalobu a domáhá se zrušení rozhodnutí. Soudní spor stále není ukončen.

Kolik větrníků se na Opavsku točí?

Opavsko: 2 větrné elektrárny (Oldřišov a Hať)



Kde ještě měly elektrárny stát?

Zhruba před dvěma lety se uvažovalo o vybudování několika dalších větrníků v okrese. Kromě již zmíněných Bratříkovic měla vyrůst další také v Březové. Zatím však k podpisu smlouvy nedošlo. Energie se doposud nevyrábí ani v Moravici nebo v Melči. Zde by podle smlouvy elektrárna v budoucnu vzniknout měla, avšak vše je zatím ve fázi vyjednávání.

Sundávat museli i semafory

Dopravit komponenty větrné elektrárny z bodu A do cílového bodu B je někdy skutečný kumšt. V Hati kupříkladu stojí větrník, jenž se vyráběl v Dánsku. Jeho cesta na Prajzskou byla logisticky velice náročná.

Náklad se lodí převážel do německého přístavu Brake. Jednalo se o tři vrtule, čtyři tubusy, gondolu a náboj. Vše vážilo okolo 350 tun a do Hati komponenty putovaly v deseti soupravách. Na převozu se podílelo celkem pětadvacet lidí. Jen pro ilustraci dodejme, že celková výška dvoumegawattové elektrárny činí 95 metrů a průměr rotoru je 100 metrů. Každý lis vrtule tak dosahuje délky 50 metrů.

Před téměř pěti lety cestu do Hati důkladně plánoval vedoucí oddělení těžké nadrozměrné dopravy společnosti APB Plzeň Petr Duczynski. Trasu si předem i osobně projel.

„Vše je nutné projet minimálně dvakrát. Zjišťuje se, kde se mohou objevit nejrůznější možné překážky. Je třeba mít naplánovánu také náhradní cestu," vysvětloval. Cesta z Německa přes Českou republiku proběhla bezproblémově. Jediná komplikace se vyskytla až několik kilometrů před cílem v Hlučíně. Aby soupravy mohly pokračovat dále, musely se zde demontovat semafory u supermarketu Billa. Dopravu na tomto místě tak po dva dny řídili policisté.

Zdeněk Frélich: Na větrné elektrárny si lze zvyknout

Posuzování dopadu větrných elektráren na stav životního prostředí, i to je náplň práce ekologického poradce Zdeňka Frélicha. Podle něj se v případě větrných elektráren nejvíce řeší narušení krajinného rázu. Jsou také zdrojem hluku, záleží ale na vzdálenosti od obce. Pokud je elektrárna dále od zástavby, je tento hluk nízký.

„Je nevhodné umísťovat elektrárny do migračních tras ptáků nebo netopýrů," doplnil Frélich. Z těchto důvodů se u větrných elektráren provádí proces EIA neboli podrobné vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí, kde jsou všechny aspekty ochrany životního prostředí a zdraví hodnoceny. „Větrné elektrárny někomu vadí více, někomu méně, lze si na ně zvyknout," dodal Frélich.

Každopádně by se neměly podle něj umísťovat v blízkosti míst s vyšší přírodní, krajinnou nebo kulturní hodnotou. „Na Opavsku by například neměly co dělat podél řeky Moravice, kde je přírodní park, v blízkosti Lipiny, která je vesnickou památkovou zónou, nevhodné by mohly být i jinde," upřesnil.

Naopak v Oldřišově, kde už jedna taková vznikla a další tři se plánují vybudovat, jsou tyto hodnoty nízké a zde podle něj elektrárny tak nevadí. Důležitý je také podle Zdeňka Frélicha postoj místních lidí k větrným elektrárnám. „Nebránil bych se referendům, kde by rozhodovala většina obyvatel nejen konkrétní obce, ale i nejbližších sousedních," uzavřel.

