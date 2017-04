Většinový podíl SFC je na prodej! Cena: padesát milionů. Investor se rýsuje

Dočká se druholigová Opava vytouženého investora, který by jí co nejdříve pomohl do ligy? Je to možné. Město jako většinový majitel podílu ve fotbalovém klubu hodlá vyhlásit soutěž o nejvhodnější nabídku na odkup akcií společnosti SFC. Cena? Padesát milionů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

O vstupu silného partnera do klubu se mluví několik let, vlastně od dob ukrajinských majitelů, po jejich odchodu prodělal Slezský FC klinickou smrt.

Od té doby klub vlastní město, které do něj dává nemalé finanční prostředky. Klub prošel v posledních letech několika veletoči, za vlády manažerů Pavla Hadamczika a Radima Matýska dokonce spadl do MSFL.

Letošní sezona vychází Opavě na výbornou, a to nejen výsledkově. „Opava je ekonomicky stabilizovaný klub, poprvé jsme se dostali do plusu," řekl v březnu předseda představenstva SFC Marek Hájek. Přitom není to tak dávno, co byl klub několik milionů v minusu.

Radnice města s představenstvem SFC vypracovala záměr nabídky, ta musí projít dubnovým zastupitelstvem. Pokud se tak stane, bude vyhlášena veřejná soutěž na koupi akcií společnosti SFC. „Představenstvo klubu hledá investora už několik let. V současné době vše nasvědčuje tomu, že by se mohl takový najít. Podmínky pro něho však budou nastaveny přísně, aby se neopakovala situace z minulých let," řekl primátor města Opavy Radim Křupala (ČSSD).

Znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o., vypracoval na celý klub znalecký posudek, který je jedním z klíčových dokumentů pro strategické rozhodování hlavního akcionáře. Město Opava aktuálně vlastní 264 akcií z 266, prodat hodlá 174, a to za částku 50 milionů korun, alespoň to vyplývá z důvodové zprávy. Znalecký ústav ocenil podíl na 18,740 milionu korun. Byly také stanoveny podmínky prodeje.

Případný zájemce musí složit kauci 10 miliónů korun, aby se veřejné soutěže mohl zúčastnit. Nový většinový vlastník se musí smluvně zavázat, že po dobu pěti let bude v případě účasti Opavy v první lize dávat v daném účetním období roční příspěvek 40 milionů, v případě účasti v jiné soutěži poloviční částku. Město Opava bude rovněž fotbal nadále podporovat. Dle důvodové zprávy částkou 10 milionů ročně na mládež a 5 milionů ročně určenou na náklady spojené s provozem fotbalového stadionu. To je jen zlomek podmínek, které jsou součástí případné transakce. Uzávěrka přihlášek do veřejné soutěže je do jednatřicátého května.

Podle informací Deníku se investor pro Opavu rýsuje. Důkazem toho je i to, že vedení klubu je blízko víceleté dohodě s trenérem Romanem Skuhravým a řeší příchod několika zajímavých hráčů. „Nyní se jeví, že situace by mohla být příznivá investora najít," řekl ještě primátor. Předseda představenstva SFC Opava Marek Hájek odmítl celou situaci komentovat.