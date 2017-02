Hřiště, koupaliště a kino. To vše se letos bude opravovat ve Vítkově

Hned několik významných investičních akcí letos rozjedou ve Vítkově.

Interiér vítkovského kina. Ilustrační foto.Foto: archiv Městského úřadu Vítkov

Brzy by se mělo začít pracovat v místním sportovním areálu, konkrétně na současném škvárovém hřišti, které se nachází nedaleko hlavního fotbalového pažitu a sousední tribuny. Město zde plánuje zřídit další travnatou plochu se zavlažovacím systémem.

Vítkov už v minulém roce neúspěšně žádal o dotaci, projekt se však uskuteční i za předpokladu, že by mu finanční prostředky opět přiklepnuty nebyly.

„Podali jsme si další žádost a i kdybychom opět úspěšní nebyli, na hřišti se pracovat bude. Máme na tov rozpočtu vyhrazeny tři miliony korun. S pracemi by se mělo začít na jaře tak, aby se na něm ještě letos dalo hrát," komentoval vítkovský místostarosta Oldřich Huška.

Z městských peněz se bude hradit také rozsáhlá oprava místního koupaliště. Částka potřebná k rekonstrukci se pohybuje okolo 15 milionů. Kromě jiného se bude instalovat nový a modernější systém na čištění vody, anebo se také vybuduje dětské brouzdaliště.

„Začít by se mělo v březnu a koupaliště bude po celou dobu rekonstrukce až do září zavřeno. Po dokončení se spustí pouze zkušební provoz, aby se mohly odstranit případné nedostatky," pokračoval.

Přibližně osm let je zavřeno také vítkovské kino. Budova, v níž je situováno, je památkově chráněna. Lidé z města a okolí tak musí jezdit do nejbližších biografů, které jsou například v Hradci nad Moravicí nebo v Opavě. Vítkov už několikrát neúspěšně usiloval o dotaci.

„Rozhodli jsme se, že do opravy půjdeme, i kdybychom dotační peníze nakonec neobdrželi. Pokud se tak skutečně nestane, město letos do rekonstrukce investuje 3,5 milionu a vezme si půjčku, kterou bude splácet po dobu deseti let. Takto rozpočet nebude příliš zatížen.

Celkové náklady činí zhruba 35 milionů. Letos by měl být vybrán zhotovitel a věřím, že budou zahájeny i stavební práce," uzavřel Oldřich Huška.