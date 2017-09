Ve Vítkově se soutěží o nejlepší okurky

Hodně nevšední soutěž se rozhodli uspořádat ve Vítkově na Opavsku. Během příštích dní se nejen místní občané mohou zapojit do akce s názvem Okurky pod víčkem.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat vzorek svých vlastnoručně vyrobených nakládaných okurek v Informačním centru Vítkov, a to nejpozději do pondělí 18. září, konkrétně do 17 hodin.

Tento vzorek bude použit pro ochutnávku poroty, popřípadě návštěvníky akce Rozkvetlé okno v průběhu soboty 23. září na vítkovském náměstí Jana Zajíce. Okurková soutěž je totiž její součástí.