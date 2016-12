Výluka skončila, mezi Opavou a Krnovem už jezdí vlaky

Cestující mezi Opavou a Krnovem mohli ve středu poprvé po téměř devíti měsících jet vlakem. Cesta rychlíkem trvá 28 minut. Pokud nemá vlak zpoždění.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Dimír Šťastný

Zlepšení komfortu cestujících, zvýšení rychlosti a bezpečnosti to vše měla přinést revitalizace železniční trati mezi Krnovem a Opavou.

PRVNÍ JÍZDA

Ve středu se mohli cestující poprvé přesvědčit, zda tomu tak je.

Skončila dlouhodobá výluka, kdy se od počátku dubna dopravovali lidé náhradní autobusovou dopravou, a na trať vyjely vlaky. Čas jízdy u rychlíků, které zastavují mezi hlavními nádražími pouze na nádraží Opava západ a Krnov-Cvilín je 29 minut. Osobním vlakům, které mají šest zastávek, trvá jízda o devět minut déle.

Pokud tedy nemají zpoždění. Cesta autobusem trvala zhruba o deset minut déle.

ZPOŽDĚNÍ A KLUZKÉ DLAŽDICE

A jaký byl ten první den na trati?

„Ráno byly na nádraží Opava západ ty nové dlaždice úplně kluzké, lidé tam museli chodit strašně opatrně, nadávali a jeden kluk dokonce spadl do kolejiště," vyprávěla paní, která jela z Krnova ráno a vracela se rychlíkem, který z Opavy vyjíždí v 10.28 hodin.

Přesněji řečeno „má vyjíždět", protože vlak vyjel s pětiminutovým zpožděním. „Ve Skrochovicích jsme ráno couvali, chvíli to potrvá, než se to všechno zaběhá. Ale opravit se to už po těch letech určitě muselo, bylo to potřeba. O konci výluky jsem věděla, hlásili nám to řidiči v autobusech už dlouho předem," pokračovala pětasedmdesátiletá seniorka.

ZA ZPOŽDĚNÍ SE OMLOUVÁME

Do Opavy jezdí až třikrát týdně hlídat vnoučata.

„Jezdím vlakem celé roky, autobusy mi nevadily, řidiče jsem už skoro všechny od vidění znala, nezažila jsem žádný problém. Já si na nic nestěžuji, vždycky si vzpomenu na svou bábinku, která jako dítě chodila do školy pěšky, a to jen v zimě, protože v létě musela pást dobytek. Udělali jsme obrovský pokrok, lidé dnes všechno mají a měli by si toho vážit," doporučila Krnovanka.

Se zpožděním vyjely i vlaky s odjezdem z Krnova 12.24 a 13.06, téměř dvacetiminutové zpoždění měl i vlak jedoucí ve stejném čase v opačném směru. České dráhy se za zpoždění cestujícím omluvily.

ZKUŠENOSTI Z AUTOBUSU

Částečně se tak naplnily obavy, které před koncem výluky vyjádřila jedna z pravidelných cestujících.

„Už jsem si na autobus zvykla, připadá mi to pohodlnější, nikde se nečeká, jezdí se přesně, řidiči jsou příjemní, bojím se, že žádné zlepšení na trati nepocítíme, zase budou zpoždění a zase budeme stát ve Skrochovicích a čekat na vlak z protisměru," vyjádřila své obavy před koncem výluky Opavanka, která denně dojíždí do Krnova do práce.

Konec výluky ale určitě přivítali lidé, kteří bydlí či pracují v blízkosti obou krnovských i opavského nádraží.

„Každou hodinu, ve špičce i častěji jezdily tam a zpátky tři autobusy, na provozu to bylo znát, teď se to trochu uvolní," uvedl Petr Dvorský, který pracuje poblíž nádraží v Opavě. Návrat vlakové dopravy vítá také psovodka Lucie Gřešková. „Jezdím z Krnova do Ostravy s rotvajlerem, pro nás je vlak jednoznačně lepší," konstatovala.

Revitalizace trati stála 851 milionů korun. V dubnu čeká cestující další výluka, práce na trati budou pokračovat.

Gabriela Mathiasová