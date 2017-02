Řidičák si má letos vyměnit nejvíce lidí. Úřady se však front nebojí

Před deseti lety bylo v Česku vydáno nejvíce řidičáků v historii. Jejich platnost končí právě letos.

Rok 2007 byl co do počtu vydaných řidičských oprávnění v zemi doposud rekordní, jednalo se o celkem 1 146 518 řidičáků. Platnost deseti let ale letos vyprší, a proto se na některých úřadech očekávají dlouhé fronty.

Podle údajů Ministerstva dopravy budou nejvytíženějšími měsíci březen, říjen a listopad. Města na Opavsku však žádný velký nápor neočekávají. „V Opavě se výměna týká přibližně sedmi tisíc řidičů, což není nijak závratné číslo. Tento počet lze zvládnout bez obtíží i bez jakýchkoli opatření. Například navýšení hodin pro výměnu řidičských průkazů či navýšení počtu pracovníků úřadu," komentovala tisková mluvčí města Opavy Lada Dobrovolná.

Podobně vidí celou situaci také ve Vítkově. Zde zatím výměna řidičáků probíhá v klidu, žádný nápor dosud zaznamenán nebyl. „V letošním roce by si o výměnu řidičského průkazu mělo zažádat celkem 756 řidičů. Pro představu je to asi deset procent z celkového počtu aktivních řidičů, registrovaných na našem úřadě," přiblížil vedoucí oddělení dopravy města Vítkova Zdeněk Adamec.

Řidiči by každopádně s návštěvnou příslušného úřadu s rozšířenou působností neměli otálet. O nový řidičák si mohou zažádat už tři měsíce před skončením platnosti toho stávajícího a výměna je zcela zdarma. Lhůta pro vydání je dvacet dnů. Za řízení s propadlým řidičákem jim pak na místě hrozí pokuta do výše dvou tisíc korun.