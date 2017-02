Lidem častěji otevírají zabouchnuté dveře zámečníci, méně pak hasiči

Hasiče by lidé měli volat jen v případě ohrožení majetku či zdraví. Při planém poplachu hrozí na místě pokuta až pět tisíc korun.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Zavřené dveře, jediné klíče v zámku z druhé strany, případně někde položené v bytě. Jak se teď ale dostat dovnitř? Situace, kterou možná už někteří z vás zažili.

Také Jaroslav Beneš si před nedávnem smolně zabouchl dveře svého opavského bytu. Jeho partnerka, která s ním stála na chodbě sice u sebe klíče měla, ale vzhledem k tomu, že další klíč se v pootočeném stavu nacházel v zámku z druhé strany, byla nulová šance si odemknout.

„Nezpanikařil jsem a prvně jsem zkontaktoval známého. Ten měl ve firmě planžety, s nimiž jsme dveře po deseti minutách otevřeli. Bylo to však štěstí. Nemít je, musel bych volat hasiče nebo zámečníka, což by se v neděli jistě řádně prodražilo," popisoval svůj příběh.

Pokud si k odemčení bytu přivoláte specializovaného zámečníka, připravte si za jeho služby nejméně pětistovku. „Cena je však velmi individuální, záleží na systému zamykání, jaké je kování, zda mají dveře bezpečnostní vložku a podobně. Většinou se ale pohybuje řekněme od těch pěti set korun a výše," vysvětlila pracovnice opavské Kovoslužby Miroslav Selník Naděžda Kašná.

Lidé kvůli zpřístupnění bytu volají často. „Nedá se říci, že je to několik výjezdů denně. Někdy je jich třeba pět, ale jindy žádný. Celkově vzato však naši pracovníci vyjíždějí do terénu hodně. Kromě Opavy zajíždíme také do okolních obcí," doplnila.

Podobně reagoval také Ivo Marák z opavského zámečnictví Marák klíče. „Výjezdů bývá hodně. Cenu nelze přesně určit, záleží na tom, co konkrétně se přihodilo, ale je to pět set a více," konstatoval Ivo Marák.

V případě, že za zabouchnutými dveřmi necháte puštěný elektrický spotřebič nebo ležet životně důležité léky, máte právo přivolat na pomoc profesionální hasiče. V celkovém počtu jejich zásahů tvořilo otevírání dveří za loňský rok více než dvanáct procent.

„V roce 2016 bylo na územním odboru Opava dle statistiky evidováno 1268 zásahů jednotek HZS MSK, z čehož bylo 192 zásahů zaměřených na otevření uzavřených prostor," uvedl velitel opavské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Serafín.

Podle jeho slov žádný případ zneužití výjezdu jednotky v Opavě neevidují. „Tomu, kdo vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, lze uložit pokutu do 20 000 korun ve správním řízení a nebo do 5000 korun blokově," uvedl Serafin.