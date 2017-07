Zahrádka: Končí léta chátrání?

Kdysi to bylo krásné rekreační středisko, v současnosti jde o zchátralou ruinu v pokročilém stádiu rozkladu. Řeč je o objektu zvaném Zahrádka.

Když se v Litultovicích dáte směrem na Pilný Mlýn, projedete touto litultovickou částí a po pár set metrech uvidíte odbočku doleva s nápisem Zahrádka, budete se nacházet kousek od objektu, jenž v této oblasti býval významným turistickým a také kulturním bodem.

Dnes jsou příjezdové cesty do areálu opatřeny závorami, cedulkami, upozorňujícími na zákaz vstupu a také fakt, že prostor je pod dohledem kamerového systému. K Zahrádce se tedy už normální kolemjdoucí nedostane, alespoň ne legálně.

Situace se zde změnila od 1. května letošního roku. Do té doby měla budovu v pronájmu opavská Paintball Mania, která, jak už z názvu vyplývá, zde provozovala adrenalinový sport, při kterém jeho účastníci po sobě střílí barevné kuličky ze speciálních zbraní.

„Bohužel tam paintball už nehrajeme. Změnili se majitelé a o prostor jsme přišli," vysvětloval majitel Paintball Manie Petr Taraba s tím, že jeho společnost měla areál v pronájmu od předchozího vlastníka Jaroslava Horkého posledních jedenáct let.

„Jsme ve sporu, protože jsme zde měli zaplacený nájem až do roku 2020. Stále se to řeší a vypadá to, že bychom něco mohli dostat zpátky. Snad budeme úspěšní," doplnil.

Zhruba před třemi měsíci došlo k prodeji Zahrádky. Novým majitelem se stal Pavel Říčný z Komárova. Jeho syn Michal momentálně pracuje na opravách objektu. Rodina má s bývalým rekreačním střediskem velké plány.

„Objekt jsme kupovali bez nájemníků. Pokud tedy jsou nějaké závazky z minulosti, musí si je pronájemci vyřešit s bývalým vlastníkem. My jsme už začali pracovat na rekonstrukci. Původní funkci to plnit nebude. Rádi bychom z toho do budoucna udělali rodinné sídlo," komentoval Michal Říčný.

Zahrádka se skládá ze dvou hlavních budov. Tu větší, kde se v minulosti hrál paintball, má smysl opravovat. „V současnosti děláme na střeše. Jde nám o to, aby dovnitř nezatékalo a už tak bídný stav budovy se ještě nezhoršil.

U druhého objektu je to horší. Sběrači kovů si odsud odnesli prakticky všechno, co se odnést dalo. Je to úplně zdevastované," popisoval dále Michal Říčný a na závěr zkusil odhadnout, kolik opravy Zahrádky spolknou finančních prostředků:

„Těžko se to odhaduje. Nejsme schopni odhadnout, jak dlouho se bude areál opravovat, ale investice půjdou do milionů. Konkrétně to bude asi deset milionů korun."

Zahrádka je střepem v srdcích místních obyvatel

Rekreační středisko Zahrádka je momentálně synonymem zkázy. Skutečnost, jak vyhlášené rekreační středisko skončilo, mnozí z místních těžko přenáší přes srdce. Naše redakce vyrazila na místo a ptala se na názory v Životských Horách, které jsou částí Lhotky u Litultovic a k Zahrádce to jsou odsud dva kilometry.

Netrvá dlouho a brzy po našem příchodu jsme nasměrováni k číslu popisnému 74, kde se svou manželkou žije bývalý lhotský starosta Václav Čermín. Do funkce byl zvolen v roce 1990 a obci starostoval šest let. Během této porevoluční doby objekt přešel do soukromých rukou, čímž de facto odstartovala jeho záhuba.

„Původně to bývala hospůdka v lese. Každou sobotu se tam hrálo a tančilo. Otec byl muzikant a hrával zde také. Dokonce tam i tehdejší krajský tajemník Mamula vdával dceru. Kromě svateb to bylo dějiště školení, oslav a dalších akcí.

Po revoluci to mělo několik majitelů, kteří měli velké plány. Mělo z toho vzniknout například ubytovací a rekreační zařízení pro zahraniční klientelu," vzpomínal u plotu svého rodinného domu na okraji Životských Hor sedmasedmdesátiletý Václav Čermín (na fotografii).

„Je hrozné, k čemu to dospělo. Bývalo to opravdu nádherné místo, které mělo svou atmosféru," doplnil ještě.

Posledním správcem areálu pod firmou Bastro, tedy pod Báňskými strojírnami, které Zahrádku používaly jako rekreační středisko pro své zaměstnance, byl Pavel Drahanský. A právě dům, v němž žije jeho vnučka Klára Mazurová, byl naší další zastávkou.

„Děda tam správcoval a babička vařila. Pak se odstěhovali do Ostravy. Pamatuji si, že nás tam pak babička brávala," vybavuje si vzpomínky jednadvacetiletá Klára Mazurová, která Zahrádku poprvé navštívila v šesti letech. To už ale objekt chátral. „Býval tam i vnitřní bazén," doplnila.

Areál nový vlastník opatřil závorami se zákazem vstupu a upozorněním, že prostory jsou hlídány prostřednictvím kamer. K příjezdové cestě do Zahrádky se navíc nedostanete autem. Lesní cestu od odbočky z hlavní silnice nad Pilným Mlýnem až do Životských Hor totiž Lesy ČR relativně před nedávnem opatřily zákazem vjezdu.

O Zahrádce nám po telefonu řekl zajímavé informace také jeden ze zastupitelů Lhotky u Litultovic Jaromír Košárek. „Moje manželka a tchyně tam pracovaly. Staraly se o kuchyň a úklid. Já osobně tam strašně rád chodil. Na přesný rok, kdy to začalo chátrat, si nevzpomínám. Bylo to však jen několik let po revoluci. Řekl bych okolo roku 1995.

Začalo to prvním rozbitým oknem. Pak se všechno rozkradlo," uvedl Jaromír Košárek a vzápětí ještě dodal: „Jeden z majitelů to v první fázi zrekonstruoval. Udělal tam krásné apartmány s koupelnami a sociálním zařízením. Na druhou fázi už ovšem nedošlo. Je velká škoda, jak to dopadlo. Bylo to tam doslova nádherné," uzavřel.

Býval to i zájezdní hostinec

Skrze údaje dostupné na internetu jsme dokázali sestavit i stručnou historii Zahrádky. Budovu nechal před první světovou válkou postavit litultovský baron pro svou dceru. Později, před druhou světovou válkou, zde fungoval zájezdní hostinec, který nesl název Waldhof, kde hosté mohli sedět na terase.

Po roce 1945 se objekt jako německý konfiskát dostal do správy Ostroje Opava a později už jako rekreační středisko ho začaly spravovat Báňské strojírny Ostrava, zkráceně Bastro.

Zkáza areálu de facto odstartovala po revoluci. Zahrádka se dostala do rukou několika soukromých majitelů, postupně však vyhořela a byla rozkradena sběrači barevných kovů, kteří ji kompletně zdevastovali.

Od roku 2006 do letošního dubna se zde hrával paintball. Před třemi měsíci ji koupil nový majitel, jenž na jejich základech hodlá vybudovat rodinné sídlo. Bude však muset začít prakticky od začátku, neboť z původních budov zůstaly prakticky jen obvodové zdi.

V minulosti zde přitom fungovala restaurace a nacházel se tady také venkovní bazén.