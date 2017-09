Opavané zažili své město jinak

Sousedského svátku Zažít město jinak se mohli uplynulou sobotu poprvé zúčastnit i obyvatelé Opavy.

Čtyři kapely, mnoho stánků s občerstvením, baletní školička, malířské stojany a mnoho dalších atrakcí. Tak vypadal první ročník svátku sousedů nebo také pouliční slavnosti Zažít město jinak, která probíhá ve stejný den na mnoha místech naší republiky.

Poprvé ji mohli zažít i Opavané. Hlavním pořadatelem svátku sousedů bylo opavské Divadlo GAFA, ke kterému se připojilo dalších asi dvacet spolků. Jejich stánky zaplnily od třetí hodiny odpolední do desáté večerní Beethovenovu ulici a část ulice Matiční.

Počasí sice nepřálo, drobné mrholení, které se proměnilo před osmou hodinou večerní v déšť, však i přesto vytáhlo z pohodlí domovů několik stovek Opavanů. Ti, kteří do centra Opavy vážili cestu, si mohli pochutnat například na slezském bigosu, dát si lahodné víno, a to i ve svařené variantě, nebo se zapojit třeba do workshopu ve zpěvu.

K poslechu i tanci zahrály postupně čtyři skupiny. Jednou z nich byla i Nová vlna. „Hrálo se nám úplně fantasticky. Akce se nám líbí, je to taková variace na strassenfest. Doufám, že bude probíhat každoročně. Evokuje mi to Sweetsen fest ve Frýdku,“ uvedl zpěvák a kytarista skupiny Nová vlna David Beinhauer z Opavy.

Všude kolem i v deštivém počasí jste mohli potkat usměvavé tváře. „Na to, jak je špatné počasí, přišlo dost lidí. Každý takový nový počin je skvělý a každý kdo s ním přijde, je pro mě hrdina,“ uvedla Kateřina Pelcová z Opavy.

Kromě vína nebo piva jste si mohli odskočit třeba i na kávu do stánku Mental Cafe. „Je to výborná akce, jsme překvapení, kolik se tu sešlo lidí. Opaváci nezklamali,“ pochválila Marcela Štěpánová z Ostravy.

Nadšení neskrývali i návštěvníci dříve narození. „Jsme nadšení a moc se nám tu líbí. I navzdory počasí je tu příjemná atmosféra,“ řekl Zdeněk Bjalek z Opavy.

Opava se zapojila do festivalu díky Divadlu GAFA

Jednou z autorek myšlenky přenést celostátní festival Zažít město jinak i do Opavy je členka Divadla GAFA Hana Grigarcziková (na snímku zcela vpravo).

Kdy vznikla myšlenka uspořádat tuto akci?

Vznikla vlastně v loňském roce, ale nestihli jsme se včas zaregistrovat. Letos jsme to už vychytali a přihlásili jsme se v květnu.

Co vás na myšlence této akce zaujalo?

Zastáváme názor, že by organizace, spolky nebo jednotlivci, kteří v daném místě působí, měli mezi sebou spolupracovat a ne si konkurovat. Organizovali jsme už několik akcí, například Den dárců krve a už přitom jsme se snažili oslovit různé organizace, abychom udělali něco společně.

A právě smyslem této akce je pozvat sousedy, jednotlivce a vytvořit společnými silami jednu akci.

Proč zrovna Beethovenova ulice?

Když jsme hledali místo pro naši akci, napadl nás nejdříve park. Potom jsme přemýšleli nad náplavkou a nakonec zvítězila Beethovenova ulice. Připadala nám taková nehezká, nefotogenická. Tak jsme se pokusili vrátit do ní život.

Jakou roli hraje v akci Opavská kulturní organizace?

Je jednou z organizací, které reagovaly na naši výzvu k zapojení. Opavská kulturní organizace (OKO) nám nabídla, že nám postaví stage. Tím, že sídlí právě na Beethovenově ulici se to přímo nabízelo.

OKO nám poskytlo i zázemí (toalety, rozšíření otevírací doby a vstup do expozic zdarma, pozn. red). Celkem se zapojilo asi dvacet spolků a jednotlivců. Ať už to byly stánky s jídlem, aktivity pro děti nebo baletní školička.

Jak hodnotíte akci z oganizačního hlediska?

Lidi se bavili a byli spokojení. Měli jsme hlavně strach z počasí. Celý den jsme čekali na sluníčko, to nepřišlo, ale ani zima, mrholení a vítr lidi neodradily. Zajímavostí je, že akce má úplně nulový rozpočet. Všichni tady vystupovali bez nároku na honorář.

Vyšlo vám nějak vstříc samotné město?

Město nám zajistilo například zábory prostranství.

Kolik odhadujete účastníků?

Na facebooku bylo okolo tisíckovky přihlášených lidí. Je možné, že se tu tolik lidí dnes protočilo.