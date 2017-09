Žvýkačky na chodnících? Do boje s tímto nešvarem se pouštějí i města v regionu

Guma se na Opavsku i Bruntálsku odstraňuje ručně, třeba v Opavě se totiž speciální přístroj neosvědčil.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Anna Sotolářová

Žvýkačka, kam se podíváš. I tak by se dal ve zkratce nazvat pohled na některé chodníky u nás. Někteří se totiž příliš neobtěžují vyhodit žvýkací gumu do odpadkového koše, ale vyplivnou ji na zem, odkud si ji pak mnozí i odnesou domů jako nevítaný suvenýr nalepený na botách.

Co však představuje daleko větší problém, je samotné odstraňování žvýkaček z chodníků. Na Opavsku i Bruntálsku toto řeší technické služby jednotlivých měst.

RUČNĚ STRUČNĚ?

Kdo by si myslel, že nalepenou gumu lehce smaže z povrchu zemského nějaký speciální přístroj, byl by na omylu. Ačkoli se v některých městech v České republice používají, v opavském i bruntálském okrese vyrážejí do boje se žvýkačkami pracovníci technických služeb pěkně postaru ručně.

„Ano, je to tak. V centru navíc používáme na mytí žulové dlažby myčku chodníků. V Opavě jsme nové technologie na odstraňování žvýkaček testovali, konkrétně párou, ale neosvědčilo se to,“ konstatoval provozně - technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Odlepení lepkavé hmoty je věc jedna, to, že je pak ale po ní chodník už navždy poznamenán flekem, věc druhá. I toto byl jeden z důvodů, proč se ve slezské metropoli rozhodli navrátit k ručnímu úklidu.

„Zkušenost je totiž taková, že po jakémkoli odstranění žvýkačky za použití tlakové vody, páry a podobně, zůstane na chodníku výrazný flek, který je v prudkém kontrastu s okolními plochami a bylo by nutno takto očistit veškeré chodníky v celé šířce a délce,“ vysvětlil Martin Girášek s tím, že odhadnout, kolik takové odstranění stojí, nelze.

„Nikde to zvlášť neevidujeme, když pracovník jde, tak žvýkačku automaticky uklidí,“ doplnil. Také v Hlučíně sází na stejný způsob.

„Žádný přístroj nevlastníme, žvýkačky seškrabují pracovníci technických služeb mechanicky. Ale nějaké velké problémy s tím nemáme,“ uvedla mluvčí hlučínské radnice Ivana Gračková.

V Krnově se čistí chodníky strojně i ručně a podle informací vedoucího provozovny Čištění města krnovských technických služeb Martina Tabacha nejsou ve městě místa, kde by bylo nadměrné množství vyplivnutých žvýkaček. A to ani na zastávkách, ani před školami.

„Nemáme žádné stížnosti, které by se týkaly žvýkaček. Lidé mají k dispozici odpadkové koše, a když je nevyužijí, vyhodí žvýkačku nahodile. Žádný speciální stroj na odstraňování žvýkaček nemáme,“ uvedl Martin Tabach.

Ani ve Vrbně pod Pradědem se s problémem žvýkaček na chodnících nepotýkají. Nešvar zde není tak rozšířený, že by se tím musely místní technické služby zabývat a tento specifický typ úklidu provádět. Podle jednatele Technických služeb Vrbna pod Pradědem Zdeňka Valenty dosud nepřišel žádný podnět od vedení města ani od obyvatel na úklid chodníku od žvýkaček.