Před loňskými Vánoci zdrtila celou zemi tragédie v ostravské nemocnici. Šílený střelec zabil sedm lidí. Při požáru v Bohumíně teď umřelo dokonce jedenáct žen, dětí a mužů. Podle všeho také rukou vyšinutého vraha.

Požár výškového domu, 8. srpna 2020 V Bohumíně. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Tak strašné neštěstí vnucuje otázku: Proč? Jak je to možné? Jak to, že tomu nikdo nedokázal zabránit? Kdo za to může? Odpověď je bolestná: Nikdo, krom samotného strůjce zločinu. Stát, obec, společnost může a má pomoci všem pozůstalým. To je vše, co dokáže.