Poláci a Maďaři užili atomovku. Nedosáhli ničeho

Polská a maďarská vláda použily v minulých dnech to, co by se dalo nazvat unijní atomovou zbraní. Zablokovaly totiž vetem unijní rozpočet i Fond obnovy, pro jejichž přijetí je třeba jednomyslnost. Důvodem byl nový mechanismus, který podmiňuje dodržování státu práva pro čerpání peněz z fondů EU.

Foto: Deník