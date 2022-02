Občané okolních bytových domů jsou terorizováni hlukem, nepořádkem, agresivitou a dokonce i ohněm, který si tady nelegální obyvatelé opavské Karnoly zakládají hlavně v zimě. Na místo pravidelně vyjíždějí strážníci, policie i hasiči. Objekt není řádně zabezpečen, v plotu jsou díry. Takže bezdomovci jsou sice vykázáni, avšak záhy se vrací.

Bezdomovci zapalují v opavské Karnole ohně, sousedé hrůzou nespí

Není v moci městské ani státní policie, aby u Karnoly hlídkovala čtyřiadvacet hodin denně. O zajištění objektu se má podle stavebního zákona starat jeho vlastník, i pokud se jedná o již nevyužívanou budovu. V opačném případě mu hrozí finanční postih. Hasiči náhradu škody za opakované výjezdy podle krajského mluvčího požadují jen pokud jde o úmyslně založený požár. Jenže to se v případě Karnoly asi nikdy neprokáže, protože je-li škoda nulová a objekt vybydlený, tak se dle mluvčího příčina založení ohně nešetří. Začarovaný kruh.

Majitelem opavské Karnoly je František Peringer. S naší redakcí se odmítal bavit, když jsme se na zabezpečení chátrající textilky ptali, hovor ukončil. Před lety měl s Karnolou velkolepé plány, chtěl tady vybudovat administrativní centrum, hotel či restauraci. Nic z toho se nestalo. A asi už ani nikdy nestane, záchrana Karnoly je utopií.

Není možné, aby zákony platily jen pro vyvolené. Majitel Karnoly ji musí stoprocentně zabezpečit. Měl by, pochopitelně na své náklady, zaplatit non stop ochranku a nainstalovat kamery. Pokud se mu do této investice, která by brownfield před bezdomovci a narkomany pohlídala, nechce, pak se nabízí jednoduché řešení – zbourat.