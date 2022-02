Jenže přelijí-li se sněmovní vášně do ulic, může se to zvrtnout. Kvůli covidovým paragrafům se to stalo už před časem, když si demonstranti vzali na podporu svých argumentů šibenice a měli touhu na ně věšet kdejakého politika. Ve středu křiklounům s násilnými sklony z iniciativy Chcípl pes narostly svaly do té míry, že zveřejnili domácí adresy 70 politiků, kteří zvedli ruce pro pandemickou normu.

Pandemická vybíjená

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) byl viditelně rozrušen a ve sněmovně apeloval na své kolegy: „Je tady červená lajna, na které se všichni musíme shodnout, a je úplně jedno, z jakého politického spektra kdo z nás je. A tou je přímé ohrožení našich rodin.“

Běsnění odpůrců vládních opatření odsoudili prezident i premiér. Otázkou je, zda to neměli udělat už dávno a razantněji. Především hlava státu je tu od toho, aby rýsovala ony červené čáry, jež žádný občan nesmí překročit, aniž by se mu dostalo trestu a všeobecného pohrdání. V tomto kontextu je mi nejbližší tweet senátora Zdeňka Hraby (STAN), který vládní předlohu nepodpořil. Svůj distanc ale vyjádřil jasně: „Nesouhlas s pandemickým zákonem ještě nikomu nedává právo chovat se jako hovado. Jinak totiž výzvy k protestům před domovy poslanců a poslankyň ani nazvat nejde.“