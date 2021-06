Už je to tady! Vláda věcí tvých se k tobě navrací, lide český! Velké rozvolnění přijde už o víkendu. Měli bychom tedy jásat?

Ne. Svoboda tentokrát přichází v nevhodný čas a potupným způsobem.

Proč v nevhodný čas?

Epidemie sice ustupuje a to poměrně rychle. Mírnění zákazů a příkazů nezpomalilo pokles všech důležitých čísel. Počtu úmrtí, covidových pacientů, nakažených denně i na sto tisíc obyvatel za týden. Vakcín je dostatek a očkování zrychluje. Jenže riziko pořád existuje. A zkušenost z loňského léta a předvánoční doby nás měla poučit, že spěch končí strašlivou tragédií. Rozum i cit tedy napovídá, že správné bylo počkat ještě čtrnáct dní, jak kabinet původně plánoval.

Proč přichází svoboda potupným způsobem?

Vládnoucí politici byli správním soudem znovu usvědčeni, že neumí pořádně napsat svá nařízení. I když je už opravovali jako nějací repetenti, zase to bylo špatně. Nyní si tedy řekli: nebudeme už nic flikovat a otevřeme, ať to máme z krku. Bez ohledu na to, že tím vystavujeme lidi riziku.

Vláda to zvrtala loni na podzim a teď to zvrtala zas.

Občané, kteří už vědí, že na ni nemohou spoléhat, by se měli spoléhat na vlastní hlavu a osobně si rozvolnění ještě o pár dní odložit.