Rusko si k sobě připojilo území o velikosti Evropy

NATO ve středu ukázalo Rusku vůli jednat s ním o snížení jaderného zbrojení a zeptalo se ho slušně na to, co dalšího by se pro uklidnění situace dalo udělat. Rozhodně ale aliance odmítá připustit, aby si Moskva kladla podmínky v podobě nepřijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO či omezení suverenity nových členů včetně Česka.

Aliance si je vědoma síly a toho, že má proti Rusku účinnější zbraně, než zbraně jaderné. To, že ruské elitě sebere vysněný život na Západě.