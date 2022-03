Poté, co konečně ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova Rusové konečně řekli, co vlastně chtějí, odpověděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že ano, o tom se lze bavit. Součástí ruských požadavků je uznání Krymu za ruské území a Doněcka a Luhanska za samostatné státy. A pak také to, že Ukrajina změní ústavu a dá do ní závazek nevstoupit do žádných „paktů“.

Zelenskyj na to reagoval rozhovorem pro televizi ABC, kde prohlásil, že i on pochopil, že vstup Ukrajiny do NATO nedává smysl. Protože Aliance Ukrajinu prostě nechce. A že o tom, jak vyřešit Luhansk, Doněck a Krym, se lze bavit.

Prezidentova strana Sluha národa připravila návrh zákona, který mění ústavní závazek usilovat o vstup do NATO za bezpečnostní garance pro Ukrajinu dané USA, Tureckem a Ruskem.

Prezidenta vybrala válka

Samozřejmě, je toho ještě opravdu mnoho k dojednání, Rusko si ale změny ukrajinského postoje všimlo a informace o slovech Zelenského je hlavní zprávou agentury TASS. Je tedy možné, že ledy se skutečně pohnuly. Teď jde o to, zda Putin přistoupí na Zelenského nabídku: „Jsem ochoten vyjednávat, ne kapitulovat.“

Rýsující se dohoda není vítězstvím ani pro jednu stranu a ví Bůh, kdo je vítězství ve válce na Ukrajině blíže.

Pokud se Ukrajina s Rusy dohodne, měli bychom ji dál podporovat. A nezazlívat jí, že nevyhrála. To bychom totiž museli bojovat s Ukrajinou, a ne jen držet palce.