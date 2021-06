Představte si válku mezi městskou aglomerací, která je skoro o třetinu menší než Praha, a státem, který je o něco menší než Morava, přičemž na obou těchto územích žije dohromady stejně lidí jako v celé České republice.

Zatímco na menší Moravu odstartovalo za posledních 10 dní z menší Prahy více než 2000 raket, menší Praha je noc co noc a častoi přes den podrobená bombardování a ostřelováníz „moravské“ strany. Přitom na území menší Prahy dosud zahynulo kolem 230 lidí a na území menší Moravy celkem dvanáct.

Jakkoli je každá oběť konfliktu tragická, je zřejmé, že konflikt mezi Izraelem a palestinskými militanty v Pásmu Gazy se nepodobá klasickým válkám.Nejde o válku mezi státy, ale o střet mezi Izraelema teroristickou organizací Hamás, která v roce 2007 ovládla Pásmo Gazy. Od té doby došlo mezi Izraelem a Hamásem ke dvěma střetům.

V třítýdenní operaci „Lité olovo“ na přelomu let 2008/9, které předcházelo několikaleté ostřelování jižního Izraele raketami, zahynulo v Gaze 1300 lidí, z toho zhruba dvě třetiny civilistů.

V několikatýdenní operaci „Pevná skála“ v roce 2014, které předcházela vražda tří židovských mladíků ozbrojenci Hamásu, zahynulov Gaze přes 2000 lidí a na izraelské straně kolem 75. Současný konflikt je tak zatím daleko milosrdnější.

Na rozdíl od širšího izraelsko-palestinského konfliktu neexistuje k násilí mezi Izraelem a Gazou žádný bezprostřední důvod. Za vlády premiéra Šarona Izrael v roce 2005 jednostranně pásmo vyklidil a evakuoval kolem 8000 židovských osadníků. Budoucnost pásma, kde Izraelci zanechali rozsáhlá moderní skleníková hospodářství a infrastrukturu, vypadala celkem růžově. Tisíce Palestinců dál dojížděly pracovat do Izraele. To úplně neustalo ani poté, co nadvládu nad Gazou převzal Hamás.

Zdůrazňuje-li tedy v reakci na opětovné propuknutí násilí řada zemí včetně České republiky především teroristické násilí Hamásu a právo Izraele na obranu před ním, je to dáno rolí Hamásu jako agresora. Vyjádření podpory Izraeli, včetně návštěvy českého ministra zahraničí, je tak namístě.

Snažit se zaujímat „vyváženou“ pozici se stejným odstupem od obou stran, jak to dělají některé jiné evropské země, je pokrytecké. K nejvážnějším negativním aspektům současné situace patří násilí mezi izraelskými Židy a Araby v po léta klidných smíšených komunitách, jako je Lod nebo Akko, včetně pokusů o lynčování civilistů na obou stranách a vypalování obchodů a synagog.

Izrael varuje Hammás a klepe slepou municí

Tento jev natolik ohrožuje izraelskou vnitřní stabilitu, že k obnovení klidu vyzývají nejen představitelé izraelské vlády počínaje premiérem Netanjahuem, ale i přední arabští politici. Navzdory převažujícím propalestinským sympatiím představují skoro dva miliony izraelských Arabů nedílnou součást izraelského politického, hospodářského a kulturního života.

Michael Žantovský

je ředitelem Knihovny Václava Havla a bývalým velvyslancem v Izraeli

Nejradikálnější změnou je však způsob vedení této války. Na rozdíl od let 2009a 2014, kdy Izrael vedl proti pásmu Gazy pozemní operaci, nejsou obě bojující strany v přímém dotyku.

Izrael již deset let účinně chrání před raketami z Gazy systém „Železná kopule“ a izraelská armáda se ve snaze zabránit civilním obětem přizpůsobila taktice Hamásu používat civilní objekty a jejich obyvatele jako lidský štít. Ničí základny a úřadovny Hamásu až po předchozím varování.

Virální záběry činitelů Hamásu, přijímajících na mobilním telefonu od Izraelců informace o čase a místě příštího leteckého útoku, následované varovným „zaklepáním“ slepou municí na střechu vybraného objektu, svědčí o technické úrovni a o zpravodajských schopnostech izraelských ozbrojených sil a výrazně omezují lidské ztráty.

To dává i naději, že konflikt zůstane omezený a nastávající příměří má šanci pár let vydržet. Hamás již zřejmě vystřílel většinu raket a Izrael zničil většinu cílů, k nimž se mohl dostat bez pozemní operace. Jeho odstrašující potenciál je obnoven a zavládne klid, až do příštího podobného výbuchu násilí. Že by se Hamás přestal opájet vidinou zničení Izraele či Izrael přestal jeho útokům bránit, je ale nepravděpodobné. Hlubší a tragičtější konflikt mezi Izraelem a Palestinci zůstane i tentokrát nevyřešen.

