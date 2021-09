O dvacet dva procent méně má Babišovo ANO a SPD tentokrát přeskočili i Zelení. Pokud dlouhodobé trendy nelžou, budou dnešní teenageři klást stále víc důraz na ekologii. A budou volit podle toho, jak strany reálně přispívají k ochlazování planety, snižování skleníkových plynů, bezemisní mobilitě. Potíž je v tom, že tyto priority nebudou až tak sdílet jejich otcové a dědové. Politici většinou dávají přednost tomu, kdo disponuje větším volebním potenciálem. Bylo by hezké, kdyby se časem zaměřili i na to, jak rozdílné generační zájmy sladit.

Studentské volby jsou pěknou sondou do hlav náctiletých. Středoškoláci v nich dávají najevo své politické preference, byť většinou ještě k urnám nemohou. O to víc je jejich hlas spíše ideovým postojem, vyjádřením souhlasu se směrem, který jednotlivé subjekty představují. Před čtyřmi lety u nich jednoznačně dominovali Piráti, za nimiž skončily s polovinou hlasů TOP 09 a hnutí ANO. ODS se těšila přízni pouhých šesti procent žáků, takže skončila celkově až za SPD Tomia Okamury. Letos se výsledky změnily. Piráti a Starostové sice obsadili první příčku s třiceti procenty obliby, ale těsně za nimi se umístila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.