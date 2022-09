Klasický kombík s dieselovým motorem není v současné době mezi motoristickou veřejností úplný hit. Drtivá většina kupujících nových aut se přednostně zajímá o SUV, přestože výlety do terénu nepodnikají a nakonec si při objednávce stejně zvolí jen pohon kol jedné nápravy.

Mercedes-Benz, který má samozřejmě sportovně-užitkových vozů ve svém portfoliu spoustu, ovšem chce nabízet alternativu pro ty, kteří pohon všech kol opravdu využijí a současně potřebují pohodlné auto s nízkou spotřebou.

Již pět let nabízí kombík třídy E ve verzi All-Terain, nyní se stejné označení dostává také do menšího „céčka“. Samozřejmě se opět jedná o variantu kombi. Auto si můžete prohlédnot v naší komentované fotogalerii.

Tuto cestu značka s třícípou hvězdou neobjevila jako první. Podobné modely již slušnou řádku let nabízí také Audi nebo Volvo.

Od běžného silničního provedení se Mercedes C 220d All Terrain 4Maticc, jak zní jeho kompletní označení, odlišuje na první pohled. Designéři zvolili tradiční řešení pro tento typ. Tedy má plastové lemy blatníků a prahů nebo naznačené ochranné prvky pod oběma nárazníky. Naštěstí se současně zvýšila světlá výška. Sice jen o čtyři centimetry, ale to už na projetí polní či lesní cesty s vytlačenými koleji od traktorů postačí. Přitom auto stále vypadá elegantně. Určitě se žádný z vašich obchodních partnerů neurazí, pokud s ním přijedete na důležitou schůzku a klidně ho můžete zaparkovat i před divadlem nebo koncertní síní.

Mercedes pro tuto verzi nabízí výběr jen ze dvou motorizací. V obou případech jsou to čtyřválce, přičemž jeden z nich spaluje naftu, druhý benzín.

Pro redakční týdenní test jsem získal právě variantu s turbodieselem. Ten má výkon rovných dvě stě koní a spolupracuje s devítistupňovou automatickou převodovkou. Točivý moment se pak přenáší na všechna čtyři kola.

Správná velikost…

Pro čtyřčlennou rodinu nabízí vůz místa tak akorát. I dozadu se pohodlně posadí také odrostlejší děti, jejichž výška už přesahuje 180 centimetrů.

Objem zavazadlového prostoru sice nedosahuje rekordních hodnot, ale je do něho výborný přístup. Úplně vysoké krabice nebo předměty do něho sice nenaložíte, ale v případě potřeby převozu nějakých delších věcí je možno sklopit nějakou ze tří částí zadního opěradla. A pokud toho potřebujete vozit opravdu hodně, pak lze něco připevnit ke střešním lištám nebo připojit přívěs na závěsné zařízení.

Interiér v přední části už plně vstoupil do digitální éry. Ovládání veškerých funkcí (pokud si odmyslíme spínač varovných světel) je už pouze dotykové. To znamená, že i kvůli nastavení požadované teploty na klimatizaci musíte sahat na centrální dotykový displej. Ten je orientován na výšku a plynule navazuje na centrální konzolu.

Tlačítka nejsou ani na volantu. I tam jsou dotykové plošky. Jsou poměrně malé a zacházení s nimi chce trošku cviku. Naštěstí je Mercedes-Benz značkou, která dovedla hlasové ovládání do takové fáze, že už se s digitální asistentkou v drtivé většině dokážete dohovořit a ona splní váš požadavek. Dokonce vám na požádání řekne i vtip. Displeje samotné mají vynikající rozlišení a reagují opravdu bleskurychle. Příjemná je třeba schopnost zobrazovat aktuální stav rozsvícených světel na semaforech u křižovatek. Pokud tedy například přijedete ke světlům, která jsou zavěšena nad vámi, nemusíte kroutit hlavou, aby vám neunikla zelená.

Zkušený řidič by si v lehčím terénu určitě poradil i bez mnohých asistentů, kterými specialisté tento model vybavili. Třeba je možné zapnout i speciální režim pro jízdu po kamenech, což už asi opravdu jen málokdo využije. Režim „offroad plus“ už také omezí maximální rychlost na pouhých 45 kilometrů v hodině. Například při jízdě nočním lesem se může hodit speciální „terénní“ režim adaptivních LED světel, které tak posílají paprsky do maximální šířky před autem.

Pohonná jednotka, kterou do tohoto vozu montují, je opravdu skvělá. Je vidět, že Mercedes má s naftovými motory v osobních autech už velmi dlouhé zkušenosti. I studený motor po nastartování velmi dobře maskuje svůj „klapavý“ charakter a po zahřátí je opravdu těžké rozeznat, že nejde o zážehový agregát.

Majitele takového vozu pak nesporně potěší nízké provozní náklady. To díky velmi příznivým hodnotám spotřeby. Na konci celého testu ukázal palubní počítač hodnotu 5,7 litrů na sto kilometrů. Na okresních silnicích lze ale i při „neloudavém“ tempu stlačit apetit motoru pod hranici pěti litrů. Jelikož má auto šestašedesátilitrovou nádrž, není problém na jedno natankování ujet celých 1200 kilometrů.

Podvozek je připraven na přejíždění kořenů, nějakých těch kamenů i poměrně velkých prohlubní. V těchto případech se auto vždy jen krátce a poměrně neslyšně zhoupne a pokračuje v jízdě žádoucím směrem. Je zajímavé, že ani v prudčeji projetých obloucích se karosérie nikterak výrazně nenakloní.



Plusy:

úsporný motor

příjemné jízdní vlastnosti na všech površích

fungující hlasové ovládání



Mínusy:

pouze dotykové ovládání „všeho“

jen průměrný zavazadelník

omezená nabídka motorizací

Základní technická data:



Karosérie: pětimístné pětidveřové kombi



Motory/Spotřeba: zážehový přeplňovaný čtyřválec 2,0 /204 koní – 6,8 litru, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0/ 200 koní- 4,9 litru,

Převodovka: devítistupňová automatická

Vnější rozměry: 4755x 1841x1494 mm

rozvor: 2865 mm

Zavazadlový prostor: 490-1510 l

max. rychlost: 231 km/hod

Zrychlení 7,5-7,8 s

Ceny: od 1 112 000 Kč