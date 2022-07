Jezdíte na dovolenou autem? Pošlete nám fotku a vyhrajte pobyt v Krkonoších

Redakce

K moři, do hor, do kempu nebo do hotelu. Pokud jste hned na začátku prázdnin vyrazili na dovolenou autem, máte jedinečnou možnost zapojit se do naší letní soutěže a vyhrát týdenní pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově a další ceny.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dovolená s autem. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Martin Pleva