/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Opavy v pátém čtvrtfinálovém duelu ligy porazili Ostravu 80:65 a odvrátili hrozící konec sezony. Výběr kouče Petra Czudka táhl především pivot Šimon Puršl, který zaznamenal 18 bodů a sedm doskoků. Série se za stavu 3:2 pro Novou huť vrací na ostravskou půdu.

Páté čtvrtfinále play-off ligy basketbalistů BK Opava - NH Ostrava 60:65. | Foto: Deník/Petr Widenka

Po opatrném úvodu šli do vedení domácí, kteří díky trojkám Kouřila a Puršla odskočili do čtyřbodového trháku. A poté, co po Zbránkově nezištné přihrávce uspěl zpod koše Gniadek, vedli Opavští 17:11. Hosté ale manko postupně umazali a po trojce Škrance bylo skóre opět srovnáno.

„Klukům jsem říkal, že máme ušitý kabát z ostudy a teď šlo o to, zda ho navlečeme, nebo ho necháme ležet na zemi. V první čtvrtině šlo vidět, že energie nebyla tak velká jako v předchozích zápasech. Přece jen to bylo páté utkání. Na Ostravě šla vidět tíha posledního kroku, na nás zase svázanost a nervozita z průběhu čtvrtfinále,” přiznal opavský kouč Petr Czudek.

Zkraje druhé čtvrtiny neproměnili volné trojky domácí Mokráň s Pecháčkem. Na třetí pokus to ale žlutomodrým vyšlo, když se za tři body prosadil opavský lídr Šiřina. Vyrovnaný duel lehce naklonil na stranu domácích Puršl, jenž v závěru druhé čtvrtiny se štěstím proměnil obě šestky. Madden se snažil kontrovat trojkou s klaksonem, ale neuspěl.

Opavští si tak do druhé poloviny zápasu odnesli pětibodový polštář. A ten ve třetí čtvrtině, která rozhodla zápas, dokázali navýšit. Byť Nová huť zprvu dokázala dostat na rozdíl jediného bodu, domácí znovu odskočili do trháku. Důležitou trojkou pomohl veterán Jurečka, který se prosadil za tři body, a když Mokráň využil oba trestné hody, vedla Opava 59:44.

Ostravský celek se snažil vrátit do hry, ale trojky Kouřila a Gniadka krátce za sebou ho uzemnily – 65:46. Nová huť se ještě jednou dokázala nadechnout, dvě trojky Šiřiny, který do hry naskočil navzdory zranění, ovšem hostující odpor definitivně zlomily.

„Opavě jsme ve druhém poločase nechali otevřené trojky, a ta to potrestala. Tohle se nám nesmí stávat, musíme bojovat jak v útoku, tak obraně. Nemohu říct, že bychom nebojovali, ale nechali jsme zkrátka otevřené střelce, což proti Opavě nesmí existovat,” měl jasno kouč Ostravanů Adam Choleva. Ten ze hry ve čtvrté čtvrtině dokonce stáhl rozehrávače Rashada Maddena. „Bylo to mé rozhodnutí, šli tam jiní kluci,” uvedl Choleva.

Opava tak po zasloužené výhře ve čtvrtfinále snížila na 2:3 a sérii vrací do Ostravy. „Všichni dřeli, i když to nebylo lehké. Charakter týmu se pozná, když se nedaří. Klukům musím poděkovat, ale jdeme dál,” doplnil Czudek.

Šestý duel čtvrtfinále je na programu v neděli od 18.30 hodin na ostravské palubovce.

Liga basketbalistů - pátý zápas čtvrtfinále play-off:

BK Opava – NH Ostrava 80:65 (18:18, 36:31, 59:44)

Body: Puršl 18, Šiřina 12, Kouřil 10, Farský 9, Gniadek 8, Mokráň 8, Jurečka 7, Slavík 4, Švandrlík 4 – Majerčák 10, Stevens 10, Rhodes 9, Škranc 8, Heinzl 7, Williams 7, Svoboda 4, Janů 3, Snopek 3, Jakel 2, Madden 2. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Blahout. TH: 28/16:23/17. Trojky: 10:6. Doskoky: 45:31. Fauly: 25:25. Diváci: 2275. Stav série: 2:3.