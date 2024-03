Opavští basketbalisté opět v letošní sezoně na Nymburku nevyzráli. Svěřenci trenéra Petra Czudka přitom hlavně v prvním poločase podali sympatický výkon. Utekla ji ale třetí čtvrtina a nakonec se Středočechy prohráli 79:92.

Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

Po dlouhé zdravotní pauze se v akci objevil Filip Zbránek. Po krátkém pobytu na palubovce si zapsal trojku. Opavští v prvním poločase byli Nymburku rovnocenným partnerem. Dobře bránili. Stejně jako proti USK Praha byl hodně vidět Radek Farský, kterému to padalo z dálky. Dařilo se i Mokráňovi s Puršlem. Na palubovce to místy pořádně jiskřilo. Domácí kouč Francesco Tabellini byl dokonce vyloučen. „První poločas nebyl z naší strany špatný. Tedy, pokud jsme se drželi našeho plánu. Jeho součástí bylo minimalizovat ztráty a zastavit rychlý protiútok soupeře,“ řekl trenér BK Opava Petr Czudek.

Buchvaldek trefil Hlučínu tři body. Tým ukázal charakter, řekl Jan Woznica

Do druhého poločasu šli domácí s pětibodovým náskokem. Šiřina dal dvě trojky, jenomže to bylo vše. Nymburk šel do trháku a po třetí čtvrtině bylo rozhodnuto. „Měli jsme 13 zrát prvním poločase, dalších třináct ve druhém. To je strašné číslo. Dostali jsme hodně bodů z rychlého protiútoku. Čísla neoklamete,“ poznamenal opavský kouč. „Dobrými momenty byly výkony Radka Farského a Kuby Mokráně,“ doplnil Petr Czudek.

Po dlouhé době se na palubovce objevil Filip Zbránek. „Na Filipovi Zbránkovi i Kubovi Šiřinovi je vidět, že měli dlouhou pauzu. V jejich případě musíme být trpěliví. Je jasné, že do staré formy se nedostanou hned,“ zakončil kouč BK Opava.

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 92:79 (23:22, 46:41, 71:59)

Body: Gordon 16, Mathon 16, Stephens 14, Bohačík 12, Bell III 11, Sehnal 10, Rylich 8, Kovář 3, Tůma 2 - Farský 17, Mokráň 14, Pecháček 11, Puršl 11, Zbránek 10, Šiřina 6, Gniadek 5, Jurečka 3, Slavík 2. Rozhodčí: Baloun, Pokorný, Linhart. TH: 36/25:28/24. Trojky: 11:11. Doskoky: 26:37. Fauly: 24:32. Diváci: 444.