Totálně pokažená druhá čtvrtina vzala opavským basketbalistům šanci na úspěch. Slezané opět bojující s marodkou se ale nepoložili. Ve druhém poločase stahovali náskok děčínských Válečníků. Bohužel na obrat už jim nestačil čas. Úřadující mistr prohrál 87:91.

Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

Hrát v kompletní sestavě není opavským basketbalistům v letošní sezoně souzeno. Před utkáním v Děčíně vypadli ze hry Jakub Slavík se Šimonem Puršlem. Prvně jmenovaný laboruje s kolenem, druhý si poranil ruku. „Bohužel, je to tak. Asi nám není souzeno, abychom hráli delší dobu v kompletním složení,“ posteskl si opavský trenér Petr Czudek.

První čtvrtina v Děčíně nabídla zajímavý basketbal, hrálo se v tempu, padlo dost bodů. Skvěle hrál hlavně Svoboda. Jenomže přišla druhá desetiminutovka a v ní opavské okno. „Úplně jsme vypadli z role. Prezentovali jsme se přesně tím, co jsme nechtěli hrát. Alibisticky jsme stříleli neúspěšně z dálky a soupeř nás za to trestal z rychlého protiútoku,“ kroutil hlavou opavský kouč Petr Czudek. „Děčín hrál chytře. My jsme byli rázem až na minus devatenácti, “ dodal.

Po přestávce se Opava začala zvedat. „Zlepšili jsme se. Bohužel více než na minus čtyři jsme se nepřiblížili. Takhle ale hrát nemůžeme,“ přiznal Petr Czudek. Pozitivem Opavských byla střelba trestných hodů, kdy minuli jen dva pokusy z jednatřiceti. „Po dlouhé době jsme dávali. Raději bych je ale vyměnil za výhru,“ zakončil kouč BK Opava.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 91:87 (28:26, 51:37, 67:57)

Body: Svoboda 18, Walton 18, Ogundiran 12, Šturanović 12, Štěrba 11, Pomikálek 8, Kroutil 7, Mach 2, Slowiak 2, Macháč 1 - Pecháček 17, Mokráň 15, Farský 14, Kouřil 14, Šiřina 13, Gniadek 7, Švandrlík 4, Jurečka 3. Rozhodčí: Matějek, Vošáhlík, Hartig. TH: 34/24:31/29. Trojky: 9:12. Doskoky: 43:34. Fauly: 26:29. Diváci: 990.