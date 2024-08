V barvách Vysokoškoláků patřil ke klíčovým hráčům, sbíral hodně minut. Nyní to bude jiné. V Opavě na něj čeká v kabině velká konkurence. „Opava má kvalitní tým. Na mém postu je velká konkurence. Pro mě to znamená obrovskou motivaci,“ svěřil se Marek Vyroubal.

Soví dres oblékal skoro osm let. „Sám na sobě jsem cítil, že už potřebuji změnu a posunout se výše. Za USK jsem nastupoval čtyři roky v mládežnických kategoriích a další čtyři roky v áčku. Nabídka z Opavy mě oslovila. Důležitou roli hraje i fakt, že budeme hrát v Evropský pohár. Na to se těším, stejně tak na fanoušky,“ zdůraznil třiadvacetiletý basketbalista a dodal: „Opava je nejlepším týmem v Česku. Má kvalitní hráče, od kterých se může člověk učit a vedle nich růst. Parádní hala, do toho skvělí fanoušci. Když to strnu, tak Opava, je to nejlepší, co mě mohlo potkat.“

Jak již bylo zmíněno, na postu rozehrávače je v opavském týmu obrovská konkurence. „Nechci říci, že v USK by to bylo snadné, ale hráč, když se dostane do nějakého věku, tak odchází. Na mé pozici rozehrávače se to v poslední době měnilo dost často. Dostal jsem do situace, kdy jsem měl minuty jisté a cestu jsem měl vyšlapanou. Nyní jsem úplně v novém prostředí, kde si musím svou pozici vybojovat, a to se mi líbí. O velkou motivaci mám tak postaráno,“ zdůraznil Marek Vyroubal.

Opava má ty nejvyšší cíle a po loňském neúspěchu bude letos ještě pod větším tlakem. „V USK jsme měli v sezoně dílčí cíle. Nejdříve postup do A1, pak vyhnutí se předkola play-off a postup do čtvrtfinále. Tlak na výsledky tam je. Není to ale tak, že od začátku sezony je jasným cílem hrát o medaile. Je jasné, že v Opavě bude tlak vyšší. Na tom není ale nic špatného, naopak,“ pousmála se opavská posila.

Na rozdíl od USK Praha, patří nyní Marek Vyroubal k nejmladším hráčům týmu. „V USK jsem v poslední době patřil k nejstarším a pomalu se snažil vychovávat mladé. Teď to bude jiné. Je tady ale dobrá kabina. Po dlouhé době bude mít českého trenéra a za to jsem docela rád, nebudu muset pořád mluvit anglicky,“ poznamenal odchovanec brněnského basketbalu.

Další změnou pro mladého rozehrávače budou fanoušci. „Bylo pro mě neuvěřitelné, když Opava oznámila na sociálních sítích můj příchod, kolik lidí z Opavy mi psalo a podpořilo mě. Těším se, až na vlastní kůži zažiju žluté peklo,“ zakončil Marek Vyroubal.