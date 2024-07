„Hledali jsme náhradu za Martina Gniadka a Adama Pecháčka. Navíc jsme nechtěli bránit v odchodu Jakubu Mokráňovi do Španělska,“ řekl sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek. „Naskytla se možnost angažovat Roba Howarda. Je to hráč, který má za sebou dobrou sezonu v Levicích. Věřím, že nám pomůže a bude svou hrou bavit i diváky,“ podotkl trenér BK Opava.

Šestadvacetiletý pivot, který měří 203 cm a váží 104 kg už působí v Evropě třetím rokem. Před příchodem do Levic hrál dva roky nejvyšší rakouskou soutěž, a to za tým Oberwart Gunners. Ve své rodné zemi nastupoval za University of Illinois at Chicago a Shawnee Community College.