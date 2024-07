Radim Vysocký, který ještě v nedávné době pracoval jako přední manažer ve velké nadnárodní společnosti Shell Czech Republic a. s, kde měl na starosti zahraniční obchod pro východní Evropu a Skandinávii, je sportem ovlivněn od dětství. Do svých pětadvaceti let aktivně lyžoval, následně se podílel na vzniku triatlonového klubu ve slezské metropoli, vdechl život opavskému triatlonu. V tomto sportu to nakonec dotáhl až do pozice mezinárodního rozhodčího. Poté společně se svými lyžařskými parťáky ze Ski klubu Opava na Karlově postavili první umělé zasněžování v Jeseníkách.

Úspěchy sbírá i na basketbalovém poli. Opava za jeho vlády vyhrála mistrovský titul, Český pohár a pravidelně hraje v pohárové Evropě. K zástupu gratulantů se přidává také redakce Deníku.