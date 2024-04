Basketbaloví fanoušci jsou na nohou! Čtvrtfinálová série mezi Opavou a ostravskou Novou hutí startuje ve čtvrtek a v pátek prvními zápasy na opavské palubovce. Vstupenky na úvodní dva duely jdou do prodeje v pondělí odpoledne. Ostravský soupeř vypravuje do slezské metropole autobus pro fanoušky. Ředitel úřadujícího mistra Radim Vysocký si přeje plnou halu.

Opavu čeká derby s Ostravou | Foto: Deník/Petr Widenka

Série se hraje na čtyři vítězné zápasy. „Jedná se o regionální derby, chceme mít už na čtvrtfinále plnou halu,“ podotkl ředitel BK Opava Radim Vysocký. „Ostravu jsem si trochu přál, zápasy budou mít určitě velký náboj. Na druhou stranu se říká, že derby jsou nevyzpytatelná,“ míní šéf opavského klubu. „Naším cílem je postup,“ zdůraznil.

Vstupenky na první dva duely jdou do prodeje v pondělí, a to od patnácti hodin. Ostravský klub do slezské metropole vypravuje autobus pro fanoušky, to samé platí i o Opavě. „Podrobnosti zveřejníme. Ale už teď mohu říci, že pro naše příznivce chystáme do Ostravy autobus,“ prozradil Radim Vysocký.

Cena lístku na opavské duely je 200 korun, zlevněná vstupenka má pak cenu 120 korun. Vydáno bylo pro letošní sezonu 1800 permanentních vstupenek, což už naznačuje, že hala může být slušně zaplněná.

První dva duely se na opavské palubovce odehrají ve čtvrtek a pátek, a to se shodným začátkem v 18 hodin. Ostravské odvety jsou na programu v pondělí a úterý. S tím, že pondělní duel má úvodní rozskok v 19 a úterní o hodinu dříve.