/FOTOGALERIE/ Třetí čtvrtfinálový duel mezi úřadujícími mistry z Opavy a basketbalisty Nové huti měl zvláštní průběh. Opava nabrala rychle devítibodové manko, na začátku čtvrté části dokonce tekla od dvanáct bodů, přesto se ji podařilo vyrovnat. V koncovce byla šťastnější Nová huť, která zvítězila 77:70. Důležitou trojku v závěru dal Michal Svoboda, který přitom kvůli faulům neměl už hrát. Domácí celek tak překvapivě v sérii vede 2:1.

Opava v Ostravě prohrála | Foto: BK Opava/Mikuláš Celta

Opava nevstoupila do zápasu dobře. Rychle prohrával 1:10. Nicméně se ji podařilo vyrovnat. Oba týmy se ale trápily při střelbě. Ostrava těžila z trestných hodů. Mimochodem v této disciplíně si zapsala jednačtyřicet bodů, což bylo více, než při střeleckých pokusech ze hry. Na začátku čtvrté části vedli domácí už o dvanáct bodů, přesto necelé tři minuty před koncem svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav. V klíčových momentech závěru dal Michal Svoboda trojku. Zajímavostí byl na tomto momentu fakt, že už kvůli faulům na palubovce být neměl. Rozhodčí jeho pokus uznali. Opava nakonec zápas prohrála a stav série je 2:1 ve prospěch Nové huti.

„Ostrava vyhrála podruhé v řadě. Těch důvodů, proč se tak stalo, bylo více,“ vracel se k utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Nebyl to příliš koukatelný zápas. Padalo málo bodů, Ostravu držely šestky. Soupeř z nich dal jednačtyřicet bodů, což byl klíč k úspěchu,“ konstatoval opavský asistent. Úřadujícímu mistrovi nešla upřít bojovnost. V momentě, kdy tekl o dvanáct bodů, dokázal skóre srovnat. „Podařilo se nám vyrovnat. Rozhodující byla trojka Svobody. Kuriózní na tom bylo, že už neměl kvůli faulům hrát,“ kroutil hlavou Kryštof Vlček a dodal: „Musíme se zvednout, najít sebevědomí a sérii otočit. V tomto směru se mi líbila řeč Kuby Šiřiny, když jsme byli v kruhu.“

„Odvedli jsme dobrou práci. Odpíchli jsme se od výborné obrany,“ pochvaloval si ostravský kouč Adam Choleva. „Opava ve čtvrté čtvrtině hrála vabank, do zápasu se vrátila. Nakonec jsme utkání zvládli. Jsem za to rád. Zítra ale začínáme znovu. Bude to opět velký boj,“ očekává ostravský trenér. „Smekám před fanoušky, a to i těmi Opavskými. Vytvořili na Tatranu skvělou atmosféru,“ zakončil Adam Choleva. Úterní duel má začátek v 18 hodin.

NH Ostrava - BK Opava 77:70 (14:11, 26:29, 53:48)

Body: Madden 17, Rhodes 14, Svoboda 12, Williams 10, Heinzl 8, Majerčák 7, Škranc 5, Stevens 4 - Puršl 15, Zbránek 11, Šiřina 8, Farský 7, Pecháček 7, Gniadek 6, Mokráň 6, Slavík 4, Jurečka 3, Švandrlík 3. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Kec. TH: 48/41:22/18. Trojky: 4:6. Doskoky: 39:39. Fauly: 21:32. Diváci: 1200. Stav série: 2:1