/FOTOGALERIE/ Vydali se maximum, na postup to ale nestačilo. Opavští basketbalisté vypadli z Českého poháru, když ve čtvrtfinálové bitvě po velkém boji podlehli favorizovanému Nymburku 80:88. Navíc přišli o Filipa Zbránka, který se po střetu s Gordonem vážně zranil a noc stráví v nemocnici.

Opava v neděli narazila na Nymburk | Foto: BK Opava

Opavský celek nevstoupil do utkání špatně, chvíli dokonce vedl. Bohužel v prvním poločase došlo ke střetu Gordona se Zbránkem a domácí křídelník zůstal s bolestivou grimasou ležet na palubovce. Nakonec musel do nemocnice, kde stráví i noc. Jak se nakonec ukázalo, jde zranění vážnějšího charakteru. Zkušený křídelník má zlomenou čelist. Devět statečných dál drželo se Středočechy krok. Jenomže v závěru prvního poločasu měli Slezané výpadek. Když nezachytili vstup do druhého poločasu, bylo na světě až patnáctibodové manko a Czudkův výběr byl zralý na ručník.

Opava se ale dokázala neskutečně zvednout. K dobrému výkonu se rozehrál Radek Farský a k němu se přidali další. Ve čtvrté desetiminutovce Opavští i vedli, ovšem nestačilo to. Koncovku zvládli Nymburští a mohli slavit postup.

„V Československém poháru jsme nechtěli chybět. Los nám dal domácí prostřední, ovšem nejtěžšího možného soupeře. Nymburk přijel koncentrovaný, odehrál skvělý zápas, podrželi ho hlavně reprezentanti Kříž s Bohačíkem a zaslouženě postoupil,“ uznal trenér opavského týmu Petr Czudek. „Nemohu klukům upřít bojovnost a snahu. Navíc, než na dramatický průběh, to ale nebylo. Jsem rád, že jsme se dokázali do utkání vrátit. Hlavně kvůli lidem, protože to s námi nevypadalo dobře. Dnes to byl výborný výkon od Radka Farského, který nás držel v útoku. Každý něco přidal, což je důležité,“ podotkl opavský kouč a dodal: „Člověk by měl mít trošku štěstí, v tom, že má zdravý tým. To se nám nesešlo. Štěstí v tomto při nás nestálo. Deseti klukům, potažmo devíti, kteří zápas dohrávali, mohu za předvedený výkon poděkovat. Bohužel oslavy sta let basketbalu, budou bez nás.“

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 80:88 (20:24, 38:45, 67:67)

Body: Slavík 14, Kouřil 13, Farský 11, Gniadek 9, Jurečka 9, Puršl 9, Pecháček 7, Švandrlík 5, Mokráň 3 - Bohačík 19, Kříž 17, Sehnal 14, Svejcar 13, Gordon 8, Mathon 6, Tůma 6, Rylich 3, Bell III 2. Rozhodčí: Matějek, Blahout, Musil. TH: 28/21:37/30. Trojky: 13:12. Doskoky: 26:39. Fauly: 30:25. Diváci: 2 480.