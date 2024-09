„Jde o preventivní opatření. Chceme palubovku uchránit od kontaktu s vodou, a to i od té spodní,“ řekl správce haly Lumír Sedláček. Eliminovat nebezpečí má zhruba šedesát pytlů s pískem. „Pytle byly rozmístěny u všech vstupů na palubovku. Padlo na to zhruba necelých pět tun písku. Věřím, že nás voda neohrozí. Jde opravdu o preventivní opatření. Kdyby došlo k nejhoršímu a voda by se dostala na palubovku, můžeme sezonu odpískat, neboť parkety by se zvlnily,“ podotkl správce opavské haly.

Na plnění pytlů se podíleli, mimo jiné i ředitel BK Opava Radim Vysocký, tak i sportovní manažer Petr Czudek. „Přišli také kluci z technického úseku města. Všem patří dík za pomoc. Potěšilo nás, že se ozvali i fanoušci, zda nechceme pomoci,“ zdůraznil Lumír Sedláček.

Víkend má být z hlediska srážek kritický. „Povodně jsem zažil během svého fotbalové angažmá ve Slezském FC a vůbec to nebylo příjemné. Přeji všem, aby se jim voda vyhnula. Věřím, že černé scénáře se nenaplní,“ zakončil Lumír Sedláček.