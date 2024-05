Stavbu kádru na nový soutěžní ročník započala basketbalová Opava. Slezané chtějí v nové sezoně útočit na medaile. V týmu, který překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále, skončil zkušený pivot Martin Gniadek. A jak to tak vypadá, nebude sám. Naopak na radaru má ambiciózní klub zajímavá jména. V hledáčku Opavských je i jedna z velkých hvězd ligy. A to rozhodně není vše.

Další zápasy už v opavském týmu nepřidá Martin Gniadek. Třiatřicetiletý pivot nedostal novou smlouvu. „Tohle rozhodnutí jde zamnou. Martin odvedl v Opavě vynikající služby. Patřil k naším klíčovým hráčům. Nyní jsme se rozhodli, že je potřeba už tuto pupečníkovou šňůru odstřihnout, aby se kluci za něj neschovávali a vytvořili tým bez něj,“ řekl sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek. Ostravský rodák už má na stole údajně nabídku z Nové huti. Dalším hráčem, který končí, je devětadvacetiletý pivot Adam Pecháček. Ten po svém několikaletém působení v zahraničí odehrál za tým ze slezské metropole dvaačtyřicet zápasů. „Adam si momentálně hledá angažmá. Zkouší možnosti, jak v zahraniční, tak v Česku,“ přiblížil Petr Czudek.

Do přípravy na nový soutěžní ročník se s Opavou zapojí šestadvacetiletý křídelník František Váňa. „S Františkem Váňou jsme podepsali smlouvu už před rokem. Je tak našim hráčem. Kvůli přetlaku v sestavě byl ale zapůjčen na rok do Ústí nad Labem. Sezonu ovšem promarodil. Věřím, že bude plný chuti a elánu,“ přeje si opavský kouč. Váňa má za sebou zajímavou minulost. Nakoukl do reprezentace. V Česku hrával mimo jiné také za Nymburk a Olomoucko.

Nebude určitě jedinou novou tváří. „Chceme tým posílit. Máme v hledáčku jednoho reprezentanta a také zahraničního hráče,“ podotkl Petr Czudek. Konkrétní ale být nechtěl.

Podle informací Deníku Opava oslovilo děčínského kapitána a jednu z velkých hvězd ligy Matěje Svobodu. Sedmadvacetiletý křídelník je na trhu horkým zbožím. Velký zájem je o něj také v Nymburku a Pardubicích. Český reprezentant preferuje tým, který bude hrát evropské poháry. Ty ale Opava úplně jisté nemá. Nicméně jeho příchod do Slezska je stále ve hře.

Dalším hráčem, kterého Opava kontaktovala, je třicetiletý americký rozehrávač Terry Henderson. Ten poslední sezonu strávil v polských Gliwicích. Během své kariéry hrával v Itálii za Veronu a Latinu. V Kanadě pak za celek Calgary Surge. S opavským klubem je v kontaktu delší čas, navíc své rodinné zázemí má v Novém Jičíně. Opavští mají připraveny i další alternativy, kdyby tyto příchody neklaply.