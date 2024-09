/ROZHOVOR/ Doslova hektický víkend prožil ředitel basketbalového klubu z Opavy Radim Vysocký. Opava tentokrát čelila přetěžkému soupeři, a to ničivé povodni. Slezané ji v čele se svým šéfem ustáli. Byť je to k neuvěření, tak hala je schopná provozu. Radim Vysocký se svými nejbližší spolupracovníky a také ve spolupráci s fanoušky, odvedl kus dobré práce. Ještě než se vydal zachraňovat halu, tak se stačil oženit.

V Opavě tušili už ve čtvrtek, že to bude krušný víkend. Všichni z klubu začali pracovat na preventivních opatřeních. Ať už šlo o ředitele, správce haly, trenéra Petra Czudka, prostě všech. Veškerá opatření splnila svůj účel. „Děkuji všem za pomoc. Skvěle se zachovali fanoušci. Reagovali na naše výzvy. Bylo vidět, že jim na klubu záleží,“ řekl Radim Vysocký, který se více už rozpovídal v následujícím rozhovoru.

Radime, poslední dny byly pro opavský basketbal hektické, a to ne na poli sportovním. Povodně zasáhly Opavu o víkendu, vy už jste na špičkách ale stáli ve čtvrtek…

V podstatě už ve čtvrtek jsme věděli, že to s počasím nebude dobré a může něco přijít. Jak velká se ale na Opavu řítí pohroma, nikoho ani ve snu nenapadlo. Sledovali jsme povodňové mapy a bylo zřejmé, že něco každopádně přijde. Ze zkušeností z roku 1997 jsme čerpat nemohli, protože v té době ještě hala nestála. Nicméně už ve čtvrtek jsme si preventivně objednali 4 tuny písku a sehnali 150 pytlů. V pátek jsme je začali vlastními silami pytlovat a zabezpečovat vchody do haly. Prvotním cílem bylo ochránit palubovku, protože ta je srdcem haly. Zabezpečili jsme všechny čtyři rohy s požárními dveřmi. Vytěsnili jsme je pěnou a pytle dali asi do výšky třiceti centimetrů. Čekali jsme, co přijde v sobotu. První tým jsme vyslali do Varšavy ke dvěma přípravným zápasům.

To nejhorší ale teprve mělo přijít…

Přesně tak. Někdy okolo sobotní patnácté hodiny mi volal náš marketingový manažer Honza Krejčíř, že voda začíná stoupat a situace nevypadá dobře. Přes našeho manažera sociálních sítí Dominika Janoše jsme dali do světa výzvu, že prosíme fanoušky, aby nám přišli pomoct vystěhovat kanceláře a všechny místnosti z přízemí, a to i včetně LED panelů. Dobře jsme si uvědomovali, že pokud voda přijde, celé přízemí bude pod vodou. Okolo šestnácté hodiny jsme začali vyklízet. Slyšel jsem hlasy, že to děláme zbytečně, že v neděli budeme všechno stěhovat zpátky. Nakonec se ukázalo, že vůbec nešlo o zbytečnou práci. Pomohli jsme vystěhovat i paní zubařku, která je v hale v nájmu. Kolem osmé hodiny večerní jsme skončili. Každou hodinu jsem pak jezdil halu kontrolovat a sledovat, jak hladina řeky stoupá. V neděli ráno byla ještě řeka v korytu. Voda ale šla nahoru, pořád to ale vypadalo, že to ještě nějak může dopadnout. Bohužel situace se rychle zhoršovala. Proto jsme i zrušili druhý přípravný zápas v Polsku a tým stáhli domů. Kluci měli problém se dostat zpátky, neboť i dálnice okolo Bohumína byla zavřena. Navíc někteří kluci, jako Radovan Kouřil, Míra Kvapil nebo Jan Švandrlík, mají bydlení v Kateřinkách, proto jsme chtěli, aby byli co nejdříve doma.

Každou hodinu se začala situace zhoršovat…

Je to tak, voda šla nahoru. Když se dala voda ještě relativně přebrodit a byla někde po kolena, vyrazil jsem do haly. Vypadlo to, že naše opatření z pátku ještě drží. Chodba byla ještě v suchu, i když kolem haly bylo už nějakých dvacet čísel. Pak mi volal Lumír Sedláček, že je uvnitř a voda začíná protékat dovnitř. Vzal jsem z domu karton s dvaceti asfaltovými tmely, které jsem měl ještě z bývalé práce a šli jsme tmelit vchodové dvoře. Tyto tmely mají výhodu, že chytají dobře i na vlhký povrch. Společně s Lumírem a jeho synem Adamem jsme se svlékli do spodního prádla a šli tmelit. Podařilo se nám vodu zastavit. Sice se dostala na základovou desku pod palubovku, ne však na ní. V momentě, kdy začala řeka kulminovat, voda začala klesat. V ten moment jsme museli udělat opačný efekt a všechny dveře v hale rychle otevřít, aby se voda dostala, co nejrychleji ven. To se nám podařilo.

Jak se odstupem času díváte na vaši záchranářskou misi. Dalo se třeba ještě udělat něco jinak?

Možná jsme mohli vysadit ještě všechny dveře v kancelářích, abychom se nám je podařilo zachránit. Bylo to ale strašně rychlé. Halu jsme opouštěli někdy okolo pondělní druhé třetí hodiny ranní. V té chvíli už voda odtekla. Ráno bylo všude jenom bahno, voda nikde nestála. Opět jsme poprosili fanoušky o pomoc, přišlo jich opravdu hodně. Pomohli i hráči. Vyplaven byl pokoj Roba Howarda, který našel nakonec azyl u Petra Czudka.

V pondělí jste toho zvládli opravdu hodně.

Museli jsme. Potřebovali jsme rychle fungovat. Nejdříve jsme museli halu nechat připojit k elektrickému proudu. Zavolal jsem do Smola a v devět hodin jsme tady měli dva velké kontejnery. Spojil jsem se s panem Trojkem, který byl stavbyvedoucím haly, jenž nám ochotně ukázal další věci související s halou, o kterých jsme nevěděli. Bazénovým čerpadlem a vysavači jsme dostali ven vodu zpod palubovky. Ředili jsme bahno a dostávali ho z haly ven. Nakonec se nám za vydatné pomoci všech podařilo halu dát dohromady.

Vedle toho jste ale pomáhali i ostatním…

Je to tak. Extrémně byl zasažen velkou vodou i nás dlouholetý spolupracovník z haly Jirka Šíma, kterému jsme pomáhali a poskytli náhradní ubytování na hotelu. Část kluků tak vyrazila na pomoc i svým spoluhráčům.

Jak vypadá nyní hala, po několika dnech tvrdé práce?

Máme všechno hotové. V příštím týdnu začneme snad fungovat v nějakém normálním režimu. Budeme muset instalovat nové dveře. Když se zpětně ohlédnu, tak u nás to vypadalo relativně špatně, ale když jsme viděl, co potkalo jiné lidi v Opavě, tak jsme si uvědomili, že tady v hale je to v pohodě. Záplavy způsobily hotovou apokalypsu, někteří přišli úplně o všechno. Nám se podařilo zachránit, co se dalo.

Už víte, kdy se půjde v Opavě na basketbal?

Jestli začneme hrát v sobotu, nebo o týden později, není až tak důležité. Na druhou stranu chceme lidem ze zaplavených části dát nějakou naději a ukázat, že věci jsou řešitelné. Možná ne tak rychle jako u nás, ale že každá situace má nějaké východisko, že na konci každého tunelu nějaké to světlo svítí. Máme nyní náročný program. Čekají nás poháry a také musíme halu připravit na Ligu mistrů. Je ale jasné, že po sezoně se musí palubovka vyměnit.

Vy už jste něco podobného zažil, nebo šlo o první zkušenost?

Bylo to mé poprvé. Mé předchozí pracovní působiště mě ale naučilo fungovat v krizových situacích. Možná mi dalo schopnost poznat, co je aktuální prioritou. Musím ale také říci, že pořádný kus práce odvedli mi spolupracovníci. Velký dík patří fanouškům. Bylo až neskutečné, jak všichni táhnou za jede provaz.

Lze už nyní říci, jak velkou škodu záplavy opavské hale způsobily?

Nedokážu odhadnout. Musíme vyměnit všechny dveře, dřevěné obložení, koberce. Uvidíme, jak na tom budou tepelná čerpadla, která byla zaplavena. Jsou tady věci, které mohou v průběhu provozu ještě vyjít na světlo. V hale byla celá řada věcí, která nešla odstěhovat.

Málokdo ví, že jste v sobotu prožil hektický den. Dopoledne jste se totiž stihl oženit…

(usměje se). Je to tak. Jak říká moje žena, pršelo nám štěstí. V sobotu v 11 hodin jsme měli v raduňské Oranžérii malou svatbu o čtyřech lidech. Absolvovali jsme společný oběd a pak už mi volal Honza Krejčíř, že je zle. Manželku jsem tak musel opustit a začít se věnovat práci v hale. Ona ví, koho si vzala a že, pokud jde o práci, tak je to se mnou těžké. Já ji to ale vynahradím.