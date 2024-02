Zpackaná první čtvrtina byla důvodem sobotního neúspěchu opavských basketbalistů na brněnské palubovce. Slezané hlavně v prvním poločase působili laxním dojem, a to jim zlomilo vaz. Po přestávce se sice úřadující mistr zlepšil, nicméně z vítězství se radovali domácí, a to v poměru 100:87.

Petr Czudek

„Chtěli jsme do utkání vstoupit agresivně, to se nám ale nepovedlo. Nepomohli jsme si doskokem, hráli jsme laxně až profesorsky, tím jsme soupeře posadili na koně,“ začal s komentářem opavský trenér Petr Czudek. „Brno se rozstřílelo, podalo úžasný a nadstandardní výkon. Dostávali jsme body z rychlého protiútoku. Balon nás neposlouchal,“ pokračoval kouč BK Opava.

Slezané chtěli po přestávce s výsledkem něco udělat. „Druhý poločas byl našem podání lepší. Byla tam bojovnost, klukům nemohu upřít snahu. Jenomže to nestačilo. To, co jsme si v prvním poločase navařili, to jsme si nakonec snědli. Brno vyhrálo zaslouženě, my jsme mu k tomu ale pomohli,“ zakončil Petr Czudek.

Basket Brno – BK Opava 100:87 (36:26, 61:49, 76:67)

Body: Šiška 21, Lee 18, Brown 16, Křivánek 16, Půlpán 14, Dáňa 5, Kubín 5, Svoboda 5 - Slavík 18, Farský 15, Puršl 15, Pecháček 12, Kouřil 8, Švandrlík 8, Gniadek 6, Mokráň 3, Jurečka 2. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Ulrych. TH: 24/19:25/16. Trojky: 13:11. Doskoky: 44:33. Fauly: 25:25. Diváci: 1149.