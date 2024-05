/VIDEO, FOTOGALERIE/ Přes pět stovek fanoušků přišlo společně s basketbalovým týmem zakončit letošní sezonu. Akce se konala u haly. V obsluze byli samotní hráči. Točilo se pivo, kofola a k tomu opékaly klobásy. Došlo samozřejmě i na focení či autogramiádu. Společné setkání trvalo něco okolo pěti hodin.

Basketbalová rozlučka se sezonou | Video: Roman Brhel

U haly bylo ve středu pořádně žluto. „Ukázalo se, že akce měla smysl,“ pochvaloval si ředitel BK Opava Radim Vysocký. „Trochu jsme se tímto krokem omluvili našim věrným fanouškům za to, že sezona byla kratší, než jsme si všichni přáli. Věřím, že tohle setkání se stane tradicí a příště bude součástí i oslav našeho úspěchu,“ doplnil šéf opavského klubu.

Opava v Táboře rychle vedla, nakonec se vrací s prázdnou

Středeční setkání moderoval Jan Krejčíř, který během ní dělal rozhovory s hráči i členy realizačního týmu. Slovo si vzal také trenér Petr Czudek. Své k uplynulé sezoně si řekl i šéf opavských fanoušků Ivo Harasim. „Šlo o příjemné setkání. Všichni jsme si ve snu přáli medaili. Nevyšlo to. Takže v další sezoně to bude zase lepší. Titul jsme měli loni, a to je nejvíc. Jsme rádi, že klub na své fanoušky myslí. Pořád se jeho aktivita posouvá, což je prima,“ řekla Iveta Honejsková, která je dlouholetou fanynkou BK Opava. „Mrzí mě, že jsme vypadli právě s Ostravou. Je škoda, že v semifinále nejsme. Jediným malým pozitivem je fakt, že budu mít klid na hokejové mistrovství,“ přidal svůj postřeh Petr Navrátil. „Rozlučku ale hodnotím pozitivně. Je dobře, že klubu na fanoušcích záleží,“ dodal.