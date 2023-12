/VIDEO, FOTOGALERIE/ V jednoznačnou záležitost se změnilo utkání 15. kola nejvyšší basketbalové soutěže v Opavě. Slezané byli jasně lepším týmem. Hlavně ve třetí čtvrtině byli k nezastavení a nakonec vyhráli 110:67. Dvanácti asistencemi se blýskl domácí pivot Martin Gniadek.

BK Opava - Slavia Praha | Video: Petr Widenka

Opava šla hned v úvodu do vedení. Pražané dokázali výsledek rychle otočit. Šlo ale je chvilkovou záležitost. Domácí jasně měli zápas pod kontrolou. Ve čtvrté čtvrtině po trojce Gniadka pokořili stobodovou hranici. Nakonec vyhráli 110:67. „Jsem rád, že na rozdíl od utkání s Olomouckem jsme nepřipustili žádné drama. Rozhodla třetí čtvrtina, ve které jsme vyhráli o třicet bodů,“ pochvaloval si trenér Opavy Petr Czudek. „Ve čtvrtě části, kdy jsme jasně vedli, přišlo polevení v koncentraci,“ pokračoval kouč vítězného týmu.

Opava chytla v MOL Cupu pražskou Duklu, postup je hratelný

„Výsledek beru všemi deseti. Nikdo se nezranil, už se těšíme na zápas s Rytasem. Uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl ještě kouč Opavy, kterého potěšil návrat Jakuba Šiřiny. „Hlavně, že kotník drží. Diriguje naše hru, je to náš lídr,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava-SK Slavia Praha 110:67 (27:18, 52:38, 92:49)

Body: Townes 17, Šiřina 15, Pecháček 13, Slavík 13, Jurečka 12, Farský 9, Mokráň 9, Puršl 8, Švandrlík 8, Gniadek 6 - Varner II 15, Agravanis 14, Shelton 12, Pumprla 9, Mareš 6, Okereafor 5, Thompson 4, Šťovíček 2. Rozhodčí: Baloun, Ulrych, Kubiš. TH: 28/22:28/17. Trojky: 14:4. Doskoky: 44:28. Fauly: 21:24. Diváci: 1450.