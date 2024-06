„Po konzultaci s mezinárodní basketbalovou federací FIBA jsme se rozhodli do letošního ročníku FIBA Europe Cupu nehlásit, a to proto, že koeficient České republiky je hodně nízký a tím pádem bychom neměli jistou základní skupinu. Nechtěli jsme riskovat, že bychom vypadli v kvalifikaci a celý rok byli bez poháru,“ řekl sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek. „Rozhodli jsme se tak, že půjdeme do Severoevropské ligy, která je mimo struktury FIBA. Jsou v ní zajímaví soupeři napříč Evropou a my bychom do tohoto projektu chtěli zasáhnout,” dodal.

Stejnou soutěž už čtvrtým rokem budou hrát basketbalisté Brna.