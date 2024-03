/AKTUALIZOVÁNO/ VIDEO, FOTOGALERIE/ Tohle byla jízda hodná play-off. Opavští basketbalisté v sobotu ukázali, jak velkým jsou týmem. V přímém souboji o druhý flek ještě necelých pět vteřin před koncem prohrávali s ústeckou Slunetou o tři body. Nakonec si vynutili prodloužení a v něm vyhráli v pekelné atmosféře 88:85. Oslavovaným hrdinou vítězného týmu byl kapitán Jakub Šiřina.

BK Opava - Ústí nad Labem | Video: Petr Widenka

Opava během utkání několikrát vedla. Ve třetí čtvrtině to vypadalo, že by mohla zápas dotáhnout do vítězného konce. Opak byl ale pravdou. V utkání plném emocí udělali hosté dvanáctibodovou šňůru a v koncovce vedli. Necelých pět vteřin před koncem základní doby prohrával úřadující mistr o tři body. Šiřina byl při pokusu o trojku faulován a čekaly ho tři šestky. První se štěstím proměnil, další dvě už s velkým přehledem. V prodloužení pak Opavští obrat dokonali a brali výhru. Jestliže na domácí straně zářil Šiřina, tak v hostujícím dresu exceloval Nichols.

„Byl to zápas hodný play-off. Ústí bylo koncentrované, my ale také. Pořád jsou ale v naší hře chybičky, které nás nepustí do většího bodového náskoku,“ rozebíral utkání trenér Opavy Petr Czudek. „Soupeř se dostal v závěru šňůrou dvanácti bodů v řadě přes nás, vedl o pět, šest bodů,“ pokračoval zkušený kouč.

Závěr režíroval Jakub Šiřina. „Šířa podal fantastický výkon. Hrál, tak jak ho známe. Přesně takového ho potřebujeme palubovce,“ byl Petr Czudek nadšený z výkonu svého kapitána. „Klobouk dolů předním, dával těžké střely, proměňoval těžké nájezdy,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Oba týmy se vydaly na maximum. „Prodloužení jsme si zasloužili. Únava byla vidět na obou stranách. O to více si cením, že jsme to nakonec urvali. Pomalinku nasáváme atmosféru play-off. Byla tam agresivita, tak to má být. Úžasní byli také diváci,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem 88:85 po prodl. (18:16, 38:35, 51:46, 72:72)



Body: Šiřina 30, Pecháček 13, Slavík 8, Švandrlík 8, Jurečka 7, Puršl 6, Farský 5, Kouřil 5, Gniadek 4, Mokráň 2 – Nichols 31, Pecka 13, Autrey 12, Rowan 12, Martin 5, Johnson 4, Haiblík 3, Karlovský 3, Nábělek 2. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Linhart. TH: 24/16:33/19. Trojky: 10:6. Doskoky: 48:45. Fauly: 31:22. Diváci: 1573.