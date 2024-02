Opava v dramatické koncovce zkrotila Písek a nečekaně vede extraligu

/FOTOGALERIE/ Právem mají nálepku černého koně soutěže! Basketbalisté opavské devatenáctky v dramatickém souboji udolali Písecké Sršně a vedou extraligu. Jihočeši přitom do akce nasadili i dva borce, co sbírají starty v nejvyšší soutěži. Nestačilo to, Slezané vyhráli 57:54.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Opava porazila Písek | Foto: BK Opava