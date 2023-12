/AKTUALIZOVÁNO, 25. 12. 2023 - 18.13/ V sobotu bude opavská hala praskat ve švech. Basketbalový duel mezi úřadujícím mistrem z Opavy a nováčkem z Písku bude výjimečný. Za domácí celek totiž nastoupí jeden z předních český filmových a divadelních herců Ivan Trojan. Deník ve spolupráci s BK Opava pořádá internetovou dražbu jeho dresu. Výtěžek z ní poputuje na konto Klubu cystické fibrózy.

Ivan Trojan nastoupí proti Písku v barvách Opavy. Jeho dres jde do dražby | Foto: BK Opava

„Již osmnáct let jsem partnerem Klubu cystické fibrózy. To je i důvod, proč se bude dražit originální dres, ve kterém za Opavu nastoupím. Výherci dražby ho po utkání osobně předám,“ řekl Ivan Trojan. Dražba dresu s číslem 60 končí v pátek 29. prosince, a to ve 12 hodin. Své příhozy zasílejte emailem na roman.brhel@denik.cz. Je třeba uvést jméno, město, telefonní kontakt a částku.

Na utkání se budou prodávat za 50 Kč rovněž karty s fotografií Ivana Trojana a za 100 Kč plakáty k utkání. „Po zápase proběhne podpisová akce, kde si budou moci fanoušci karty i plakát nechat podepsat. Výtěžek z prodeje půjde rovněž na podporu Klubu cystické fibrózy," uvedl ředitel BK Opava Radim Vysocký. Navíc opavský klub za každého diváka přispěje desetikorunou na konto klubu nemocných cystickou fibrózou. Pokud do haly dorazí více než 2 tisíce fanoušků, bude se jednat o dvacetikorunu.

STAV DRAŽBY

Pavel H. - Opava 20.000 Kč