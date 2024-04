/FOTOGALERIE/ Ostravu vnímá jako nepříjemného soupeře. Kouč úřadujících basketbalových opavských mistrů Petr Czudek jde do čtvrtfinálové série proti Ostravě s respektem. Roli velkého favorita ale přijímá. Věří ve zkušenost a hráčkou kvalitu své družiny. Klub ze slezské metropole již na konci nadstavby přepnul do play-off módu, což ukázaly zápasy s Ústím a Nymburkem. První čtvrtfinálový duel v Opavě začíná ve čtvrtek v 18 hodin.

Petr Czudek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Před startem předkola to spíše vypadalo na to, že chytneme USK Praha. Jenomže ten vypadl s Olomouckem. Nakonec máme Ostravu. Jdeme do série z druhého místa, navíc jako úřadující mistr, což nás pasuje do role favorita. Zároveň se ale říká, že derby favorita nemá,“ poznamenal trenér Opavy Petr Czudek. „Ostrava půjde do série s čistou hlavou, s vědomím toho, že nemá co ztratit. Vítězstvím v předkole má splněno,“ podotkl.

Jelikož proti sobě nastoupí dva regionální rivalové, odpadá daleké cestování. „Praktický celá série se odehraje v domácím prostředí. Odpadá tak cestování a spaní na hotelu,“ konstatuje ostřílený kouč. Nová Huť se do play-off dostala z předkola. „Náš soupeř je trošku opomíjený, má svoji sílu a my ho respektujeme. Role favorita se nezříkáme a chceme postoupit v co v nejkratším čase,“ zvedl prst Petr Czudek.

Sezona nezačala pro Novou huť zrovna nejlépe. Vyšla ji až druhá část sezony. „Bojovali se zraněními, během sezony vyměnili zahraniční hráče, Na konci nadstavby byla už u nich vidět sehranost a konsolidované výkony. Jak jsem již řekl, svůj předsezónní cíl splnili a beru je z možných soupeřů, jako nejtěžšího,“ řekl trenér Opavských směrem k soupeři a pokračoval: „Výborný je Madden, který je X faktorem. Na začátku sezony jim chyběl. Jedná se o velmi zkušeného hráče. Celou sezonu odehrál Williams. Chytil se pivot Stevens, který se k týmu připojil v závěru. Do toho čeští hráči mají kvalitu, rozehráli se do slušné formy. Ostrava má aktuálně dobrý mix domácích a zahraničních hráčů. My se ale hlavně musíme soustředit sami na sebe. Bude to o nás, jak k sérii přistoupíme.“ Opavští jdou vrcholu sezony v kompletní složení, tedy i s uzdraveným pivotem Miroslavem Kvapilem.

Ve vyřazovacích bojích rozhodují detaily. „Bude se méně pískat, bude ve hře více kontaktů. Rozhodovat bude i to, kdo bude mít více neutrálních míčů, kdo bude mít větší chuť a větší touhu postoupit. Doufám, že tady tyhle atributy, samozřejmě i zkušenost, jsou na naší straně a sérii zvládneme,“ přidal další postřeh Petr Czudek. A závěrem řekl: „Chceme se prezentovat dobrými výkony, přinést vítězství a diváky bavit stejně tak, jak tomu bylo loni. Věřím, že hala bude znovu plná.“ Čtvrteční duel série hrané na čtyři vítězné zápasy, stejně jako ten páteční začíná v 18 hodin.