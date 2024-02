/FOTOGALERIE/ První zápas v nadstavbě nedopadl pro opavské basketbalisty dobře. Slezané sice zápas s Děčínem dotáhli do dramatické koncovky, nakonec ale prohráli 81:85. Válečníky k důležité výhře dotáhl Anthony Walton, autor sedmadvaceti bodů. V opavském dresu si premiéru odbyl odchovanec Štěpán Pavelek.

BK Opava - BK ARMEX Děčín | Foto: Deník/Petr Widenka

Už první čtvrtina ukázala, že to Opava nebude mít jednoduché. Slezany sice držel aktivní Slavík, nicméně první desetiminutovku vyhráli Válečníci. Ve třetí čtvrtině utekl Děčín až do devítibodové vedení. Opavské ale držel Martin Gniadek, kterému to padalo i z dálky. Domácímu výběru nešly příliš šestky. V samotném závěru se přiblížili na jeden bod. Ovšem veškeré naděje jim těžkou trojkou vzal nejlepší hráč zápasu Walton.

„Nezasloužili jsme si vyhrát. Děčín byl lepším týmem,“ uznal opavský trenér Petr Czudek. „Výborný start v našem dresu měl Jakub Slavík, dával body, nikdo se k němu ale nepřidal. Měli jsme celý týden na to, abychom se na utkání připravili. Na palubovce to ale nevidět nebylo. Prohráli jsme první čtvrtinu, což by se stávat nemělo,“ zlobil se trenér úřadujícího mistra. „Soupeř odehrál ve středu těžký pohárový zápas, čekala ho k nám dlouhá cesta. Na jeho hře to ale nebylo znát. Měli jsme být více v pohybu, být aktivní,“ pokračoval Petr Czudek. „Bojovali jsme, zkoušeli jsme zónu i osobku Do hry nás vracel Martin Gniadek. Na palubovce byl ale Walton, který si dělal, co chtěl. Byl tím pravým generálem. Svůj povedený výkon korunoval závěrečnou trojkou, na kterou jsme už nenašli odpověď,“ řekl ještě Petr Czudek.

„Máme za sebou těžké utkání, jako každé jiné v Opavě. Konečně jsme tady dokázali vyhrát a po dlouhé době pojedeme odsud domů v lepší náladě. Musíme ale makat a šroubovat dál. Už ve středu nás čeká další zápas, a to s Kolínem,“ okomentoval utkání trenér Děčína Tomáš Grepl. „Od začátku až dokonce to byl vyrovnaný zápas. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. My jsme dali do hry více energie, než domácí, a to rozhodlo,“ přišel se svým postřehem děčínský Matěj Svoboda.

BK Opava - BK ARMEX Děčín 81:85 (22:25, 45:44, 58:67)

Body: Puršl 16, Slavík 15, Gniadek 14, Farský 12, Kouřil 9, Jurečka 8, Švandrlík 3, Mokráň 2, Pecháček 2 - Walton 27, Štěrba 15, Svoboda 12, Pomikálek 10, Šturanović 8, Ogundiran 7, Kroutil 3, Macháč 3. Rozhodčí: Matějek, Pokorný, Karafiát. TH: 30/19:20/19. Trojky: 14:12. Doskoky: 38:28. Fauly: 22:21. Diváci: 1730.