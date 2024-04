/FOTOGALERIE/ První bod v třaskavé čtvrtfinálové sérii urvali opavští basketbalisté. Úřadující mistr se uklidnil ve druhé čtvrtině, ve které si vytvořil dvouciferný náskok. Ostravská Nová huť sice kousala, nicméně k obratu to nevedlo. Výběr kouče Petra Czudka vyhrál 87:79. Druhé utkání je na programu v pátek.

BK Opava - NH Ostrava | Foto: Deník/Petr Widenka

„Začali jsme sympaticky, ale výsledek bohužel takový není,“ poznamenal ostravský kouč Adam Choleva. Nová huť dokonce v první čtvrtině i chvíli vedla. Ve druhé části nasadili domácí k trháku. „Ve druhé čtvrtině jsme trochu polevili v obraně. Nechali jsme volné střelce. K tomu přišly ztráty a pro Opavu z toho bylo vedení,“ podotkl hostující stratég.

„Narazili proti sobě druhý a devátý tým. Na palubovce to ale vidět nebylo. Ostrava se velice dobře zkonsolidovala, má skvělý tým. Oba celky do toho daly spoustu energie. Ve druhé čtvrtině jsme šli do náskoku, který nás po nervózním začátku uklidnil,“ vzal si slovo kouč BK Opava Petr Czudek. „Ostrava něco trefila, snížila. Naštěstí se nerozhodovalo v koncovce. Za vítězství jsem rád. Bude se nám lépe regenerovat,“ zvedl prst šéf opavské lavičky. „Řekneme si, co fungovalo, co ne. Musíme si uvědomit, že Ostrava je hodně dobrá v útoku,“ dodal po zápase Petr Czudek.

Už v pátek se hraje druhý zápas série. „Na začátku jsme našli na Opavu recept, jenomže pak se dostala do komfortní pozice a tím se uklidnila. Zbraně neskládáme, podali jsme sympatický výkon a na ten chceme v pátek navázat,“ dodal Adam Choleva.

BK Opava - NH Ostrava 87:79 (23:22, 47:37, 69:57)

Body: Puršl 13, Šiřina 13, Mokráň 12, Gniadek 9, Zbránek 9, Jurečka 7, Slavík 7, Farský 6, Kouřil 5, Švandrlík 4, Pecháček 2 - Williams 18, M. Svoboda 16, Rhodes 12, Majerčák 11, Madden 6, Škranc 6, Heinzl 4, Stevens 4, Snopek 2. Rozhodčí: Vyklický, Vošáhlík, Pazourek. TH: 29/18:21/15. Trojky: 11:8. Doskoky: 46:39. Fauly: 21:24. Diváci: 1803. Stav série: 1:0.