/FOTOGALERIE/ Měl to být vyrovnaný basketbal, nakonec ale nebyl. Opavský tým sobotní duel jasně ovládl. Už v poločase nad pražským USK vedl o devatenáct bodů. Nakonec úřadující mistr vyhrál 85:54. Hodně povedený zápas odehrál Marques Townes, který zaznamenal třiadvacet bodů a šest asistencí.

Opava nedala Vysokoškolákům šanci | Foto: Mikuláš Celta

První čtvrtina byla ospalá, druhou už Opavští ovládli a položili v ní základ k jasnému vítězství. „Čekali jsme, že USK dá do zápasu velkou energii. Bylo ale vidět, že oba týmy už měly v hlavách Vánoce,“ začal s rozborem sobotního střetnutí opavský trenér Petr Czudek. „První čtvrtina byla nemastná, neslaná. Padlo v ní málo košů, byla tam spousta chyb, a to na obou stranách,“ pokračoval domácí kouč.

VIDEO: Opavský David Zach o zápase s USK, o marodce i zranění Šimona Puršla

„Naštěstí jsme s tím srovnali a do kabin šli s devatenáctibodovým náskokem, a to rozhodlo. Třetí čtvrtina byla vyrovnaná ale věděli jsme, že pokud případný náskok ustojíme, tak vyhrajeme. Nakonec jsme to zvládli. Mrzí mě technické chyby, které jsme dostali, kluky to bude něco stát. Jsme rád, že jsme utkání vyhráli a teď už musíme přepnout na úterní Ligu mistrů. Štve mě, že místo toho aby naše marodka se vyprazdňovala, tak nám roste,“ zakončil Petr Czudek.

BK Opava - USK Praha 85:54 (14:12, 43:24, 60:40)

Body: Townes 23, Šiřina 14, Slavík 11, Mokráň 10, Pecháček 9, Švandrlík 8, Jurečka 5, Farský 4, Kouřil 1 - Johnson 10, Petružela 10, Švec 10, Vyroubal 10, Vlk 6, Faulkner 2, Fuxa 2, Samoura Patrick 2, Šafařík 2. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Petrák. TH: 22/18:27/15. Trojky: 9:1. Doskoky: 34:43. Fauly: 23:15. Diváci: 1385.